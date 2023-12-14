Кызылординец обматерил и ударил головой полицейского

Пассажир автомобиля, остановленного полицейскими в Кызылорде, оскорбил одного из стражей порядка нецензурной бранью и ударил его головой. За такое поведение мужчина взят под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, 2 декабря сотрудники патрульной полиции остановили на улице Жалантоса Бахадура автомобиль Toyota Camry с разбитым передним стеклом.

Во время составления административного протокола пассажир автомобиля начал оскорблять сотрудника полиции, выражаясь нецензурной бранью, и стал оказывать сопротивление стражу порядка - ударил его головой.

Подозреваемый, ранее судимый, водворен в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.380 УК РК "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти".

Добавим, что согласно ч.3 ст.380 УК РК применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее астанчанин обматерил полицейского, порвал его форму и ударил по лицу. 46-летний мужчина за свой проступок был водворен в изолятор. Он уже был судим за применение насилия в отношении представителя власти. По данному факту проводится досудебное расследование по ст.380 УК РК.