Астанчанин обматерил полицейского, порвал его форму и ударил по лицу

46-летний мужчина водворен в изолятор в Астане - он применил насильственные действия в отношении представителя власти во время исполнения им служебных обязанностей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на официальном медиапортале МВД, ночью в полицию поступил вызов от жителя города, который сообщил, что в одном из столичных ЖК неизвестные ведут ремонтные работы и распивают спиртные напитки.

На место событий был направлен наряд патрульной полиции. Прибывшие полицейские выявили мужчину, который вел себя агрессивно, а на просьбу предъявить документы начал угрожать.

"Полицейский призвал к порядку мужчину, однако он продолжал проявлять грубость и повредил форменное обмундирование полицейского. Затем ударил сотрудника в область лица", - говорится в сообщении.

Мужчина был доставлен в полицию для разбирательств.

В настоящий момент по данному факту проводится досудебное расследование по статье 380 УК РК "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти".

Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП Астаны.

Подчеркивается, что ранее он уже был судим за применение насилия в отношении представителя власти.

Согласно статье 380 УК РК, угроза убийством, причинением вреда здоровью, повреждением или уничтожением имущества в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей либо из мести за выполнение служебных обязанностей наказывается штрафом в размере до 2000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.