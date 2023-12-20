Ударил полицейского по лицу: нападавший взят под стражу в Алматы (видео)

Мужчину, которого подозревают в нападении на полицейского в Алматы, взяли под стражу. Инцидент произошел накануне, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как отметили в полиции, 19 декабря в 3:20 на пересечении проспекта Достык и улицы Снегина экипаж специализированного батальона патрульной полиции заметил автомашину Toyota, водитель которой вел себя подозрительно.

Принятыми мерами авто было блокировано.

В салоне находились водитель и четверо пассажиров. Стражи порядка отметил, что они сразу же проявили агрессию в отношении полицейских и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не подчинялись законным требованиям сотрудников полиции.

Кроме того, подчеркивается, что мужчины дали возможность сбежать водителю Toyota, который, как предположили стражи порядка, тоже был пьян.

В настоящий момент проводятся меры по его задержанию.

Подчеркивается, что один из правонарушителей, проявляя неповиновение, нанес удар по лицу сотрудника полиции.

"Его эти действия квалифицированы по ст. 380 УК РК "Применение насилия в отношении представителя власти". Вместе с тем, в отношении всех участников инцидента зарегистрировано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 379 УК РК “Неповиновение представителю власти”, а также собраны административные материалы по ст. 667 КоАП РК “Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции” и ст. 440 КоАП РК “Мелкое хулиганство", - отметили в полиции.

Мужчина, ударивший полицейского, взят под стражу, сообщили стражи порядка.

Отметим, ранее в соцсетях распространили видео, на котором запечатлен факт задержания мужчин, которые, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не подчинялись законным требованиям сотрудников полиции.

Стражи порядка подтвердили данную информацию. В полиции также добавили, что водитель остановленного автомобиля сбежал - ему помогли скрыться.

Кроме того, автор ролика утверждал, что один из участников видео разбил губу и нос представителю власти.