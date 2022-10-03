Организатора и участников финпирамид Questra World и AGAM осудили в Астане

Молоток судьи. Фото: pixabay.com

В пятницу в столице был оглашен обвинительный приговор в отношении участников финпирамиды и транснациональной группировки. Об этом сообщается на официальном сайте суда города Астаны.

30 сентября Специализированным межрайонным судом по уголовным делам города Астаны был оглашен обвинительный приговор в отношении граждан К., С., П. и Б.

Гражданка России К. обвинялась в создании и руководстве транснациональной организованной группой, а также в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды.

Казахстанцы С., П. и Б. обвинялись в участии в транснациональной организованной группе, а также в создании финансовой пирамиды.

Как установил суд, граждане Республики Кабо-Верде, Королевства Испании, а также РФ в лице К., являлись членами транснациональной преступной группы. Они создали финансовые пирамиды Questra World и AGAM, и их структурные подразделения на территории Республики Казахстан.

"То есть организовали деятельность по извлечению дохода (имущественной выгоды) в особо крупном размере от привлечения денег вкладчиков, без использования их на предпринимательскую деятельность, путем их перераспределения, хищения и обогащения одних участников за счет взносов других", – пояснили в суде.

С марта 2016 по июнь 2017 года они вовлекли в финпирамиду граждан Казахстана С., П., Б. и других лиц. Так, структурные подразделения финансовой пирамиды широко распространились в Астане, Алматы, Шымкенте, а также во всех областях страны.

"В результате незаконной деятельности финансовой пирамиды участниками транснациональной организованной группы привлечены в общей сложности более 828 казахстанцев, которые, в свою очередь, доверившись вышеуказанным лицам и другим активным агентам, находясь в заблуждении, вложили свои личные денежные средства на мнимые инвестиционные проекты компании на общую сумму 1 млрд 153 млн тенге", – сообщил суд.

По итогам судебного следствия К. была признана виновной в создании транснациональной организованной группы, а равно руководство ею, и в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды (часть 1 статьи 264 и часть 3 статьи 217 УК РК).

С., П., Б. признаны виновными в участии в транснациональной организованной группе, и в создании финансовой (инвестиционной) пирамиды (часть 2 статьи 264 и часть 3 статьи 217 УК РК).

Суд учел смягчающие обстоятельства, предусмотренные законом: наличие несовершеннолетних детей, возраст подсудимых и их состояние здоровья, а также отсутствие отягчающих обстоятельств.

Так, суд назначил:

К. – 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества, являющегося средством совершения преступления;

С. – 8 лет лишения свободы;

П. и Б. – по 5 лет лишения свободы.

Все они были лишены права занимать руководящие должности в коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет.

Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Приговор не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1990770-organizatora-i-uchastnikov-finpiramid-questra-world-i-agam-osudili-v-astane/