Подозреваемого в создании финпирамиды Questra World задержали в Испании

Купюры тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Представитель МВД Шугыла Турлыбек на сообщила о задержании ряда уголовных преступников за рубежом, передает корреспондент NUR.KZ.

Турлыбек сообщила, что сотрудниками национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана совместно с зарубежными коллегами были проведены оперативно-розыскные мероприятия на территории иностранных государств.

В итоге полицейским удалось задержать ряд уголовных преступников, находящихся в международном розыске.

"В немецком городе Унтершлайсхайм задержан 22-летний казахстанец, который разыскивался столичным департаментом полиции за сбыт психотропных веществ через Telegram. В российском городе Владивостоке задержан 36-летний гражданин нашей страны, разыскиваемый за мошеннические действия в Шымкенте в крупном размере. Фигурант представлялся доверчивым автопокупателям сотрудником правоохранительных органов, сообщая, что их свежекупленный транспорт находится в розыске и будет отобран. Для "решения" вопросов требовал крупные суммы денег, а получив, скрывался", – пояснила представитель МВД.

Между тем, по ее словам, в Испании полицейские задержали 35-летнего гражданина Российской Федерации, разыскиваемого департаментом полиции Астаны за создание и руководство финансовой пирамидой ТОО "Questra Holdings", "Questra World", "Atlantic Global Asse" в составе транснациональной преступной организации.

В столице Чехии, Праге, задержан один из руководителей групп компаний "АЗИЯ АВТО – БИПЭК АВТО", разыскиваемый Департаментом по экономическим преступлениям ВКО за мошенничество в особо крупном размере.

"В настоящее время все фигуранты находится под стражей, решается вопрос об их экстрадиции в Казахстан", – резюмировала Шугыла Турлыбек.

Напомним, что 30 сентября столичный суд вынес обвинительный приговор некоторым участникам и организаторам финпирамид Questra World и AGAM.

Подсудимыми являлась гражданка России, обвиняемая в создании и руководстве транснациональной организованной группой, а также в создании финансовой пирамиды, и трое казахстанцев Казахстанцы, обвиняемые в участии в транснациональной организованной группе, а также в создании финансовой пирамиды.

Все они получили уголовные сроки от 5 до 11 лет лишения свободы.

Добавим, что в сентябре в МВД РК сообщали, что тысячи казахстанцев стали жертвами финансовой пирамиды Questra World.

Согласно статьи 217 УК РК, созданием финансовой (инвестиционной) пирамиды является организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением.

Такое преступление наказываются штрафом в размере от 1000 до 3000 МРП (3 млн до 9,1 млн тенге) либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

При наличии некоторых других квалифицирующих признаков, прописанных во второй и третьей частях статьи, наказанием может служить ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет либо на срок от 5 до 12 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2000161-podozrevaemogo-v-sozdanii-finpiramidy-questra-world-zaderzhali-v-ispanii/