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Бывшего главу управления транспорта Шымкента осудили за взятку

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Судья стучит молотком
Суд. Иллюстративное фото: Liudmila Chernetska / Getty Images

Экс-главу управления пассажирского транспорта и автодорог Шымкента приговорили к 3,5 годам ограничения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на главу департамента Антикора мегаполиса.

"Судебная коллегия по уголовным делам суда Шымкента признала экс-руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог по городу Шымкент Мухтара Коканбаева виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3,5 года", – сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции Шымкента Даурен Ергарин в Facebook.

Ергарин напомнил, что суд первой инстанции оправдал Коканбаева, который был задержан Антикором при получении 13 млн тенге от представителя ТОО за оказание содействия в субсидировании пассажирских перевозок по социально значимым маршрутам мегаполиса.

Добавим, ранее в Шымкенте задержали руководителя Центра трудовой мобильности Асета Шагадата. Информацию подтвердили в Антикоррупционной службе города.

Также недавно в Шымкенте начался суд над экс-руководителем миграционной полиции. Его подозревают в получении взятки через посредника. Позже стало известно, что экс-главу аппарата акима данного мегаполиса подозревают в хищении 756 млн тенге.

А в Северо-Казахстанской области задержали руководителя отдела образования Тимирязевского района. Его подозревают в получении взятки в размере 1,2 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2058532-byvshego-glavu-upravleniya-transporta-shymkenta-osudili-za-vzyatku/

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