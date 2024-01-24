Экс-главу аппарата акима подозревают в хищении 756 млн тенге в Шымкенте

В Шымкенте начался судебный процесс над Бахытом Мелдебековым, ранее занимавшим должность руководителя аппарата акима Аль-Фарабийского района Шымкента, а также двумя топ-менеджерами строительной компании, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на материалы в судебном кабинете Верховного суда РК.

Они обвиняются в присвоении или растрате бюджетных средств, выделенных на благоустройство Шымкента малыми архитектурными формами.

Процесс проходит в уголовном суде. По версии следствия, руководитель аппарата акима Аль-Фарабийского района завысил сметную документацию по проекту благоустройства многоэтажных жилых дворов и установки игровых площадок и в 2019 году провел ее на утверждение вышестоящих должностных лиц.

В последующем данные завышенные цены были указаны в ряде лотов, выставленных на конкурс госзаказов.

Затем Бахыт Мелдебеков, как указывается в материалах дела, вступил в сговор с победителями тендера, в частности, с учредителем и директором ТОО, получившего 12 лотов, и обеспечил им полное поступление денежных средств.

В свою очередь, подрядчики нанимали субподрядчиков, которым оплачивали за проделанную работу уже реальные, более низкие суммы. По версии следствия, сумма ущерба составила 756 323 847 тенге.

Уголовный суд Шымкента направил все материалы на дополнительную комплексную экспертизу, которая должна дать ответ, имелись ли завышения, приписки и прочее.

Напомним, в сентябре 2023 года сообщалось, что должностное лицо акимата Аль-Фарабийского района Шымкента подозревают в растрате более 700 млн тенге.

По данным АФМ, сотрудник, используя свое должностное положение, необоснованно завысил цену на работы и материалы в сметной документации по благоустройству и содержанию 150 дворов многоэтажных домов на территории города. С санкции суда подозреваемый был задержан и взят под стражу.

Добавим, что согласно ст.189 ч.4 п.2 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, если они совершены должностным лицом, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.