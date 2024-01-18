Экс-главу миграционной полиции судят в Шымкенте (видео)

В Шымкенте начался суд над экс-руководителем миграционной полиции. Его подозревают в получении взятки через посредника. Мужчина с обвинением не согласен, передает телеканал "Хабар".

По материалам уголовного дела, высокопоставленный полицейский попал на скамью подсудимых из-за того, что пообещал за незаконное вознаграждение оказать содействие гражданам Афганистана в получении казахстанского гражданства в короткие сроки. И, как заявил прокурор на первом слушании, действовал через посредника.

Бывшего начальника миграционной полиции задержали во время отпуска в июле прошлого года. Экс-сотрудник с обвинением не согласен и вину не признал. Подсудимый также запретил журналистам снимать его на фото и видео.

В суде выступил прокурор управления прокуратуры Шымкента Нуржан Есболов.

"С 20 февраля по 15 июля 2023 года получено через посредника в общей сложности 8 тысяч долларов США. Таким образом, будучи сотрудником правоохранительных органов, он неоднократно совершил преступление, предусмотренное статьей 366 частью 3 пунктом 4 Уголовного кодекса "Получение взятки", - рассказал Нуржан Есболов.

Напомним, о задержании начальника миграционной полиции Шымкента стало известно 15 июля 2023 года. В МВД сообщили, что это произошло в результате проведенных совместных оперативных мероприятий сотрудниками ДКНБ и УСБ ДП города. В это время высокопоставленный полицейский был в отпуске. Его заподозрили в получении денежного вознаграждения в размере 1000 долларов. Началось расследование.

Отметим, что согласно п.4 ч.3 ст.366 УК РК получение лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, или лицом, занимающим ответственную государственную должность, либо должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег в крупном размере, наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Напомним, недавно в Атырауской области судью Махамбетского районного суда задержали с поличным при получении взятки в 2,5 млн тенге. Было заведено уголовное дело.

В декабре прошлого года прокуратура Алматы направила в суд дело в отношении главы отдела госзакупок управления образования, подозреваемого в получении взятки в 12 млн тенге за признание компании-поставщика победителем конкурса по организации лагеря для детей-сирот и школьников.