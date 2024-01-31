"Он свой срок отсидел": МВД о вышедшем на свободу маньяке в СКО

В кулуарах мажилиса глава МВД Ержан Саденов прокомментировал выход на свободу маньяка в СКО, и ответил, освободился ли он раньше срока, передает корреспондент NUR.KZ.

"Человек назначенный судом срок отсидел полностью, от звонка до звонка. Информация распространяется недостоверная (о том, что маньяк вышел раньше срока – прим.авт). Теперь мы берем его на контроль", - заявил Саденов.

Напомним, ранее стало известно, что в Петропавловске на свободу выходят два маньяка, совершившие резонансные преступления в 90-х годах.

В мессенджерах рассылалась информация об одном из преступников – сообщалось, что на свободу выходит маньяк, убивавший женщин в 90-х годах.

В департаменте полиции СКО подтвердили факт освобождения 60-летнего гражданина, сообщив, что "за ним установлен административный надзор сроком на 8 лет до погашения судимости".

Отметим, что согласно статье 79 УК РК, судимость для некоторых лиц погашается не сразу после отбытия наказания.

Судимость погашается: