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На освободившегося в Петропавловске маньяка надели электронный браслет

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Мужчине надевают на ногу электронный браслет
Электронный браслет. Иллюстративное фото: polisia.kz

В Петропавловске на освободившегося маньяка, совершившего серию преступлений в 1990-х годах, надели электронный браслет и установили надзор на восемь лет, передает корреспондент NUR.KZ.

Горожан встревожила рассылка в мессенджерах о том, что маньяк, который в 1990-х годах убил первоклассницу и изнасиловал десять женщин, вышел на свободу. К ней даже прилагалось его фото.

В пресс-службе ДП СКО информацию об освобождении серийного преступника подтвердили.

"12 января по отбытии срока наказания из мест лишения свободы освобожден 60-летний житель Петропавловска. За ним установлен административный надзор сроком на восемь лет до погашения судимости. После освобождения мужчина прибыл в областной центр и помещен в центр социальной адаптации. Данное лицо взято полицией на профилактический учет по категории "лицо, состоящее под административным надзором", - прокомментировали в ведомстве.

Суд в отношении подучетного установил следующие ограничения: ему запрещено оставлять жилище с 22 до 6 часов, выезжать за пределы города, употреблять спиртное и наркотики, посещать места досуга.

"Для контроля установленных требований применено электронное средство слежения (электронный браслет). Разработан график его проверки. Ответственным назначено руководство отдела местной полицейской службы, криминальной полиции, а также зональные оперуполномоченные и участковые инспекторы полиции", - заключили в пресс-службе ДП СКО.

Напомним, ранее сообщалось, что в Петропавловске в этом году на свободу выходят два маньяка, совершившие резонансные преступления в 1990-х годах.

Так, об освободившемся маньяке известно, что он бил своих жертв по голове топором, насиловал и грабил. А 19 декабря 1998 года он убил в лесополосе первоклассницу. Полицейские насчитали у девочки 13 ножевых ранений. После этого подозреваемый был задержан.

Оперативники, которые его задерживали, вспоминают, что худощавый и большеглазый мужчина выглядел совсем безобидным и никак не походил на злодея. Тем не менее, он регулярно выходил из дома с топором в холщовом мешке и подстерегал своих жертв на городских окраинах - в Заречном, близ Мещанского леса, на Бензострое, по дороге к дачным поселкам и на пустынных улицах возле частного сектора.

На счету преступника помимо семилетней девочки еще 11 жертв разбойного нападения, сопряженного с насилием. Все женщины, а среди них были и двадцатилетние, и сорокалетние, и шестидесятилетние, несмотря на полученные увечья, остались живы.

В 1999 году суд приговорил маньяка за разбой, изнасилования, грабеж и убийство ребенка к 25 годам заключения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057774-na-osvobodivshegosya-v-petropavlovske-manyaka-nadeli-elektronnyy-braslet/

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