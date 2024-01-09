Два маньяка выходят на свободу в 2024 году в Петропавловске

В Петропавловске на свободу выходят два маньяка, совершившие резонансные преступления в 1990-х годах. Начальник ДП СКО рассказал, как будут надзирать за отбывшими длительные тюремные сроки, передает корреспондент NUR.KZ.

В конце 1990-х годов в Петропавловске на фоне закрытия практически всех градообразующих предприятий, массовой безработицы и нищеты выросла преступность. Кражи, грабежи, вымогательства стали обыденностью. Более того, провинциальный город стал настоящим рассадником маньяков.

Так, больше года - с весны 1997-го по лето 1998 года - Петропавловск держал в страхе маньяк-душитель Александр Лютов, который забирался в окна по деревьям и газовым трубам и душил девушек и женщин.

Тем же летом 1998 года на окраинах города орудовал маньяк Валерий Кричиневский, который бил своих жертв по голове топором, насиловал и грабил. Оба они отбыли сроки за свои злодеяния и выходят на свободу в начале этого года.

В подворотне вас ждет маньяк

"Знаете, за годы работы настолько привыкаешь к смерти, что все убийства воспринимаешь спокойно уже. Но смерть детей - это то, к чему привыкнуть не можешь. Это всегда страшно", - признался в беседе с корреспондентом NUR.KZ ветеран органов внутренних дел Игорь Семенов.

Он прошел путь от эксперта-биолога до начальника оперативно-криминалистического управления Северо-Казахстанской области. В 2002 году Игорь Семенов признан лучшим криминалистом МВД РК.

Еще будучи лейтенантом, он вошел в группу по расследованию тяжких преступлений и выезжал на все убийства. Сейчас он на пенсии, но в память о службе остался толстый альбом с фотографиями с мест самых громких и ужасных преступлений 1990-х и 2000-х годов.

"Вот это фотография убитой первоклассницы, тело которой нашли в лесополосе 19 декабря 1998 года. Девочка должна была прийти домой после школы, но ее все не было. Родители бросились искать, обратились в полицию.

При отработке лесополосы с применением служебно-поисковой собаки сначала нашли ранец, а затем присыпанное снегом тело девочки с проломленной головой и 13 ножевыми ранениями. Она не дошла до дома всего 400 метров", - рассказал Игорь Семенов.

За убийство девочки в январе 1999 года был задержан ранее судимый Валерий Кричиневский 1963 года рождения.

Оперативники, которые его задерживали, вспоминают, что худощавый и большеглазый мужчина выглядел совсем безобидным и никак не походил на злодея.

Тем не менее, он регулярно выходил из дома с топором в холщовом мешке и подстерегал своих жертв на городских окраинах - в Заречном, близ Мещанского леса, на Бензострое, по дороге к дачным поселкам и на пустынных улицах возле частного сектора.

У душегуба был свой почерк: так, он никогда не подходил к своим жертвам спереди, а, подкравшись сзади, бил обухом топора по голове, а потом грабил и насиловал.

На счету Кричиневского помимо семилетней девочки еще 11 жертв разбойного нападения, сопряженного с насилием. Все женщины, а среди них были и двадцатилетние, и сорокалетние, и шестидесятилетние, несмотря на полученные увечья, остались живы.

"При обыске дома у Кричиневского помимо золотых украшений и меховых шапок, снятых с женщин, нашли мягкую игрушку и тапочки, сшитые из шубки убитой им девочки. Он подарил эти вещи жене, как и все, что добывал во время преступлений. Примерный семьянин был", - вспоминает Игорь Семенов.

Кричиневский, приговоренный в 1999 году за разбой, изнасилования, грабеж и убийство ребенка к 25 годам заключения, выйдет на свободу в январе 2024 года.

К слову, дочь одной из пострадавших от рук маньяка женщин в сентябре 2021 года сообщала в социальных сетях, что Кричиневский подавал ходатайство на условно-досрочное освобождение.

"Мы уже третий год подряд отправляем ходатайство, что мы категорически против его освобождения. Как вообще можно освобождать таких нелюдей?" – возмутилась женщина.

Кричиневскому в УДО тогда отказали, а вот второму маньяку из 1990-х Александру Лютову суд условно-досрочное освобождение в мае 2016 года одобрил.

Душитель не отбыл почти два с половиной года от назначенного ему в 1999 году 20-летнего срока. Впрочем, на свободе он задержался не слишком долго. В апреле 2021 года Лютов напал на девушку и снова отправился в колонию на три года.

Эта женщина в окне

Как гласят материалы дела, тихий и совсем не похожий на маньяка парень 1972 года рождения, выпускник профессионально-технического училища, работавший поваром в вагоне-ресторане, по ночам подсматривал в окна домов, в которых горел свет. Увидев женские силуэты, душитель залезал в окна по деревьям и газовым трубам и нападал на жертв.

Пять женщин не были убиты, по мнению следователей, по не зависящим от злоумышленника причинам. Одна девушка, на которую напал преступник, спаслась благодаря тому, что домой вернулись ее родители. Еще одну жертву спас прибежавший из соседней комнаты на ее крики муж.

А 19 июня 1998 года Лютов совершил убийство воспитателя Дома ребенка. Душитель залез в помещение через окно в 3 часа ночи. Когда он искал, что можно украсть, в комнату вошла воспитательница. Он напал на нее, нанес несколько ударов по голове и телу, а затем задушил женщину.

Вторая воспитательница, прибежавшая на шум, тогда едва не стала еще одной жертвой маньяка. Женщина просто чудом выскользнула из его рук, а потом подняла такой крик, что нападавший, испугавшись, сбежал.

После убийства воспитательницы Лютов был задержан, а в ходе следствия были раскрыты и предыдущие его преступления. Оставшиеся в живых жертвы преступлений опознали его.

Как отмечали следователи, все эпизоды, вмененные в вину душителю, носили явный сексуальный характер. Всего полицией было выявлено шесть нападений, одно из которых закончилось смертью жертвы. Однако следователи не исключали, что были и другие эпизоды, просто жертвы, боясь позора, не заявляли в полицию.

Несмотря на то, что Лютова все считали и называли маньяком, все экспертизы признали его вменяемым. 15 февраля 1999 года суд приговорил ранее уже судимого серийного преступника к 20 годам колонии особого режима, приняв во внимание, что убить он смог только одну женщину. А в 2016 году Лютов освободился условно-досрочно.

Пять лет он вел себя как законопослушный гражданин, пока не совершил нападение на 19-летнюю девушку.

Взялся за старое

Как следует из приговора Петропавловского городского суда от 24 мая 2021 года, вечером 5 апреля 2021 года подвыпивший Лютов вошел в подъезд 9-этажного дома.

В это время из квартиры на четвертом этаже вышла женщина и не закрыла на ключ дверь. Увидев это, он вошел в квартиру и похитил там кухонный нож. Потом, закрыв лицо медицинской маской, он вышел на лестницу и напал на проходившую девушку, которая оказала ему активное сопротивление. Но ничего не похитил и убежал, так как услышал посторонние разговоры и побоялся, что его поймают.

Свою вину он признал в полном объеме и в содеянном раскаялся. Предан суду Лютов был по обвинению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.192 УК РК (Разбой) и ч.1 ст.187 УК РК (Мелкое хищение).

Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность и наказание подсудимому, суд признал чистосердечное раскаяние, отягчающими обстоятельствами - совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения и опасный рецидив преступлений.

"Назначить Лютову по совокупности правонарушений наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности", - зачитал приговор судья Михаил Гусев.

То есть серийный преступник вновь окажется на свободе в апреле этого года.

Как защититься от маньяка

Жители Петропавловска ждут освобождения маньяков со страхом, многие предлагают составить петицию о том, чтобы им продлили сроки заключения. В городских пабликах в социальных сетях даже появились публикации с советами, как защитить себя и свою семью от нападения.

Между тем начальник ДП СКО Айдын Кабдулдинов на недавнем брифинге, отвечая на вопрос корреспондента NUR.KZ, рассказал, как надзирают полицейские за отбывшими длительные тюремные сроки людьми, совершившими резонансные преступления в конце 1990-х и начале 2000-х годов.

"После освобождения из мест лишения свободы данные лица указывают, на какой адрес они направляются и где будут находиться. Сотрудники департамента уголовно-исполнительной системы уведомляют нас об этом. Мы сразу же берем такого человека по месту жительства под постоянное наблюдение", - заверил Айдын Кабдулдинов.

Он подчеркнул, что и участковые инспекторы, и оперуполномоченные периодически будут выезжать на адрес к поднадзорному, выяснять образ его жизни, чем занимается, где и кем работает.

"То есть будет постоянный контроль над этими людьми", - заключил главный полицейский региона.