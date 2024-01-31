Цех по производству жидкости для вейпов "накрыли" в Астане

В Астане пресечена незаконная деятельность цеха по производству жидкостей для вейпов. Готовую продукцию реализовывали в вейпшопы столицы и другие города, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства РК по финансовому мониторингу, при координации прокуратуры в Астане пресечена незаконная деятельность производства, хранения и реализации подакцизных товаров в крупных размерах, а именно жидкостей для вейпов.

"Установлено, что подозреваемый, при отсутствии разрешительных документов, организовал цех по производству никотиносодержащей жидкости кустарным путем.

Готовую продукцию реализовывали оптом и в розницу в вейпшопы столицы и другие города республики. Стоимость реализованной никотиносодержащей жидкости (вейп) составила более 18 млн тенге", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следственно-оперативных мероприятий изъяты почти 5 тысяч флаконов с жидкостью для электронных испарителей (вейп), пищевые аромотизаторы, химические вещества глицерин и пропиленгликоль объемом 235 литров, а также станки для их производства.

По данному факту начато досудебное расследование.

Иные данные досудебного расследования, как заверили в агентстве, в соответствии с требованиями ст. 201 УПК, в интересах следствия разглашению не подлежат.

Запрет вейпов в Казахстане

Напомним, в мае прошлого года депутат Нургуль Тау в своем запросе на имя Алихана Смаилова предложила запретить полностью продажу вейпов в Казахстане. По ее словам, широкому распространению их среди детей способствует их бесконтрольная продажа и доступность по ценам: средняя цена не превышает 2000 тенге, а также отсутствует запах.

Позже глава Минэкономики Алибек Куантыров, комментируя возможный запрет, заявил, что лично сам поддерживает данную меру. При этом он отметил, что необходимо отработать и какие-то другие регулирующие меры.

В июне 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев высказался о вреде электронных сигарет, которые сейчас популярны у молодежи, заявив, что будет держать данный вопрос на личном контроле.

Позже глава Минфина Ерулан Жамаубаев подтвердил план введения полного запрета оборота вейпов в стране после принятия соответствующего закона.

В январе стало известно о том, что депутаты мажилиса приняли и направили в сенат закон по вопросам здравоохранения, который касается полного запрета вейпов в Казахстане. Отмечается, что по законопроекту предстоит одобрение верхней палаты парламента – сената, и лишь затем документ направят на подпись главе государства.