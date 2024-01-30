Последнего участника преступной группировки 90-х задержали в Кокшетау (видео)

Последнего участника преступной группировки 90-х годов задержали полицейские в Акмолинской области спустя 26 лет поисков. Мужчина изменил свою внешность, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК, на счету участников банды четыре убийства, разбойные нападения на водителей, экономическая контрабанда и факты самовольного присвоения звания представителя власти или должностного лица.

"Свои преступления группировка начала совершать 26 лет назад. С 1998 года, переодевшись в форменное обмундирование сотрудников милиции и, вооружившись автоматическим огнестрельным оружием, преступники на загородных автодорогах с помощью жезла останавливали автомашины с целью их хищения и расстреливали водителей и их пассажиров. От тел избавлялись, закопав их в лесных массивах, а автомашины незаконно реализовывались", - рассказали в ведомстве.

В 1999 году четверых участников банды задержали сотрудники полиции. Двое из них были приговорены к смертной казни, еще двое - к длительному заключению.

Скрыться от правосудия в то время удалось только одному члену группировки, который незаконным путем сменил документы, имя, фамилию, отчество и год рождения, изменил внешность и на протяжении 26 лет всячески скрывался от органов правопорядка.

"27 января в результате длительных разработок и проведенных оперативно-розыскных мероприятий последний участник группировки был задержан в Кокшетау. В настоящее время проводятся необходимые следственные процедуры", - поделились в МВД.

Напомним, ранее в МВД сообщили, что в Павлодаре и Шымкенте задержаны две молодежные группировки, участники которых подозреваются в вымогательствах, грабежах, мошенничествах и незаконном лишении свободы.

В орбите оперативной разработки управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области находилась группировка, состоявшая из пяти молодых жителей областного центра в возрасте от 18 до 23 лет.

А в Шымкенте была пресечена преступная деятельность шести человек в возрасте до 24 лет.

Все подозреваемые были водворены в ИВС. Стражи порядка начали досудебные расследования.

В октябре прошлого года в Казахстане КНБ совместно с МВД и при координации Генеральной прокуратуры провели масштабные задержания преступных групп, которые осуществляли свою деятельность на участках приграничья с Китаем (МЦПС "Хоргос"), Узбекистаном (пункт пропуска "Жибек жолы") и Кыргызстаном (пункт пропуска "Кордай авто").

В результате были задержаны 72 человека, подозреваемые в незаконном хранении оружия и наркотиков, вымогательстве, организации каналов нелегальной миграции и совершении иных тяжких преступлений.