Масштабные задержания крупных ОПГ начались в Казахстане

Масштабные задержания преступных групп начались в Казахстане. Они проводятся КНБ совместно с МВД и при координации Генеральной прокуратуры, передает МИА "Казинформ".

Как рассказали агентству в КНБ, задержания одновременно проводятся в Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетісу. В мероприятиях задействованы силы и средства КНБ и МВД, а также специальные подразделения и техника обоих ведомств.

"Задерживаемые преступные группы осуществляли противоправную деятельность в приграничных регионах РК с Кыргызстаном, Китаем и Узбекистаном в Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетісу соответственно", - указывается в сообщении.

Напомним, летом этого года сотрудники КНБ совместно с МВД в Алматы, Уральске и Аксае провели единовременную спецоперацию по пресечению деятельности двух предполагаемых группировок. Были задержаны 20 человек. Их подозревают в вымогательстве, хулиганстве и грабежах.

Силовики провели ряд обысков, по результатам которых изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также наркотические средства.

По предварительным данным, подозреваемые в корыстных целях запугивали граждан, которые, опасаясь физической расправы, не обращались с заявлениями в органы внутренних дел.

Также в сентябре в Мангистауской области Комитетом национальной безопасности при содействии органов прокуратуры и полиции пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в вымогательстве, нанесении тяжких телесных повреждений и незаконном хранении оружия. В ходе операции задержаны предполагаемый лидер и 3 участника.