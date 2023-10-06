Спецоперация КНБ в Казахстане: задержаны 72 человека (фото, видео)
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5 октября 2023 года Комитетом национальной безопасности совместно с полицией и при координации Генеральной прокуратуры единовременно в области Жетісу, Жамбылской и Туркестанской областях проведена спецоперация, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.
Как сообщается на официальном сайте ведомства, по итогам доставлены для проведения следственных действий 72 предполагаемых члена группировок, подозреваемых в незаконном хранении оружия и наркотиков, вымогательстве, организации каналов нелегальной миграции и совершении иных тяжких преступлений.
"Группировки осуществляли свою деятельность на участках приграничья с Китаем (МЦПС "Хоргос"), Узбекистаном (пункт пропуска "Жибек жолы") и Кыргызстаном (пункт пропуска "Кордай авто")", - рассказали в КНБ.
В ходе обысков изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, крупные суммы денег, наркотики, а также иные вещественные доказательства.
Проводятся следственные мероприятия.
Напомним, ранее сообщалось, что масштабные задержания преступных групп начали одновременно проводить в Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетісу. В мероприятиях были задействованы силы и средства КНБ и МВД, а также специальные подразделения и техника обоих ведомств.
Противоправная деятельность осуществлялась в приграничных регионах Казахстана с Кыргызстаном, Китаем и Узбекистаном.
Позже стало известно, что в ходе спецоперации задержаны более 30 человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2039835-spetsoperatsiya-knb-v-kazahstane-zaderzhany-72-cheloveka/