Спецоперация КНБ в Казахстане: задержаны 72 человека (фото, видео)

5 октября 2023 года Комитетом национальной безопасности совместно с полицией и при координации Генеральной прокуратуры единовременно в области Жетісу, Жамбылской и Туркестанской областях проведена спецоперация, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, по итогам доставлены для проведения следственных действий 72 предполагаемых члена группировок, подозреваемых в незаконном хранении оружия и наркотиков, вымогательстве, организации каналов нелегальной миграции и совершении иных тяжких преступлений.

Задержанные. Фото: КНБ РК

"Группировки осуществляли свою деятельность на участках приграничья с Китаем (МЦПС "Хоргос"), Узбекистаном (пункт пропуска "Жибек жолы") и Кыргызстаном (пункт пропуска "Кордай авто")", - рассказали в КНБ.

Задержанный. Фото: КНБ РК

В ходе обысков изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, крупные суммы денег, наркотики, а также иные вещественные доказательства.

Изъятые вещдоки. Фото: КНБ РК

Проводятся следственные мероприятия.

Изъятые вещдоки. Фото: КНБ РК

Напомним, ранее сообщалось, что масштабные задержания преступных групп начали одновременно проводить в Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетісу. В мероприятиях были задействованы силы и средства КНБ и МВД, а также специальные подразделения и техника обоих ведомств.

Противоправная деятельность осуществлялась в приграничных регионах Казахстана с Кыргызстаном, Китаем и Узбекистаном.

Позже стало известно, что в ходе спецоперации задержаны более 30 человек.