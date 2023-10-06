Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Спецоперация КНБ в Казахстане: задержаны 72 человека (фото, видео)

Опубликовано:

Задержание КНБ
Спецоперация КНБ. Фото: КНБ РК

5 октября 2023 года Комитетом национальной безопасности совместно с полицией и при координации Генеральной прокуратуры единовременно в области Жетісу, Жамбылской и Туркестанской областях проведена спецоперация, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, по итогам доставлены для проведения следственных действий 72 предполагаемых члена группировок, подозреваемых в незаконном хранении оружия и наркотиков, вымогательстве, организации каналов нелегальной миграции и совершении иных тяжких преступлений.

Спецоперация КНБ
Задержанные. Фото: КНБ РК

"Группировки осуществляли свою деятельность на участках приграничья с Китаем (МЦПС "Хоргос"), Узбекистаном (пункт пропуска "Жибек жолы") и Кыргызстаном (пункт пропуска "Кордай авто")", - рассказали в КНБ.

Задержанный
Задержанный. Фото: КНБ РК

В ходе обысков изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, крупные суммы денег, наркотики, а также иные вещественные доказательства.

Вещественные доказательства
Изъятые вещдоки. Фото: КНБ РК

Проводятся следственные мероприятия.

Изъятые вещдоки
Изъятые вещдоки. Фото: КНБ РК

Напомним, ранее сообщалось, что масштабные задержания преступных групп начали одновременно проводить в Жамбылской, Туркестанской областях и области Жетісу. В мероприятиях были задействованы силы и средства КНБ и МВД, а также специальные подразделения и техника обоих ведомств.

Противоправная деятельность осуществлялась в приграничных регионах Казахстана с Кыргызстаном, Китаем и Узбекистаном.

Позже стало известно, что в ходе спецоперации задержаны более 30 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2039835-spetsoperatsiya-knb-v-kazahstane-zaderzhany-72-cheloveka/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.