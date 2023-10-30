Неофициально работавшую в автошколе девушку "со связями" задержали в Экибастузе

В Экибастузе задержали 33-летнюю девушку по подозрению в мошенничестве. Как установили стражи порядка, она обещала помощь в получении водительских прав, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 22 октября в полицию обратился мужчина и рассказал, что с октября 2022 года до середины июня 2023 года женщина, неофициально работая бухгалтером в одной из автошкол Экибастуза и ссылаясь "на связи в госорганах", обещала выдать водительские удостоверения нужной категории.

"Ничего не подозревавшие "ученики" автошколы переводили денежные средства от 150 000 до 400 000 тенге (в зависимости от нужной категории) на счет ее супруга. Позже, не получив положительного результата, граждане обратились в полицию.

Причем на удочку злоумышленницы попались не только жители Павлодарской области, но и жители соседней Акмолинской области. На сегодняшний день установлено порядка 48 обманутых граждан", - пояснили в ДП Павлодарской области.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст.190 ч.3 п.4 УК РК (Мошенничество). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Стражи порядка напомнили, что водительские права можно получить только в спецЦОНе, пройдя соответствующие экзамены и оплатив госпошлину.

Наказание за мошенничество в Казахстане

Согласно ст.190 УК РК:

1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Мошенничество, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) исключен;

3) лицом с использованием своего служебного положения;

4) путем обмана или злоупотребления доверием пользователя информационной системы;

5) в сфере государственных закупок, –

наказывается штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Мошенничество, совершенное:

1) в крупном размере;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения;

3) в отношении двух или более лиц;

4) неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они совершены:

1) преступной группой;

2) в особо крупном размере, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2) части третьей настоящей статьи, – с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.