Казахстанец, задержанный в Бишкеке, использовал паспорт умершего человека

В Кыргызстане задержали женщину, которая, предположительно, помогала получить поддельный паспорт казахстанцу, подозреваемому в руководстве финпирамидой, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Напомним, в конце декабря в столице Кыргызстана был задержан гражданин РК, подозреваемый в создании и руководстве финансовой пирамидой.

По данным ГУВД Бишкека, мужчина незаконно получил и неоднократно использовал паспорт гражданина Кыргызской Республики, умершего в 2000 году.

"Он пересек государственную границу КР, скрываясь от правоохранительных органов Казахстана, а должностные лица регистрационного органа оказали ему содействие для дальнейшей легализации в республики.

Более того, его успели привлечь к уголовной ответственности за хранение наркотических средств и оштрафовать в сумме 150 тысяч сомов (около 759 тыс. тенге – прим. ред.)", – отметили в ведомстве.

Сейчас по подозрению в незаконной выдаче паспорта задержана и водворена в ИВС ГУВД Бишкека ведущий специалист отдела паспортно-визовой и регистрационной работы Октябрьского района Бишкека департамента регистрации населения К.А. 1981 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье 347 УК КР (незаконная выдача паспорта).

Добавим, ранее кыргызские правоохранители сообщали, что подозреваемый казахстанец был объявлен в розыск управлением полиции Медеуского района Алматы по статье 217 "Создание и руководство финансовой пирамидой".

Речь, как заявляли в МВД, идет о незаконном привлечении денежных средств вкладчиков в размере нескольких миллиардов тенге. Кроме того, в целях увеличения потока поступающих денежных средств в деятельность финансовых пирамид привлекались известные блогеры.

Напомним также, что на прошлой неделе в суде прошло рассмотрение апелляционной жалобы по делу о финпирамиде осужденных блогера Мейржана Туребаева и актера Мейирхана Шерниязова.

В феврале 2022 года их заподозрили в создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital.

23 июня 2023 года суд вынес приговор. Мейржан Туребаев и Мейирхан Шерниязов получили по 5 лет лишения свободы в учреждении минимальной безопасности.

Также отметим, согласно статье 217 УК РК, создание финансовой (инвестиционной) пирамиды – это организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Это преступление, а равно руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой или ее структурным подразделением наказываются штрафом в размере от1 до 3 тыс. МРП либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Те же деяния, совершенные:

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

лицом с использованием своего служебного положения;

с привлечением денег или иного имущества либо права на него в крупном размере, –

наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3лет.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

преступной группой;

с привлечением денег, иного имущества либо права на него в особо крупном размере;

лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, –

наказываются лишением свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 3), с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

При этом лицо, кроме организатора финансовой пирамиды, добровольно заявившее о пособничестве созданию либо руководстве ею или ее структурным подразделением, а также активно способствовавшее раскрытию или пресечению ее деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления.