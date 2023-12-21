Казахстан экстрадирует беглого российского хакера на родину, заявили в Генпрокуратуре России

Казахстан собирается экстрадировать обратно в Россию хакера Никиту Кислицина, в отношении которого на родине завели уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

"По запросу Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентные органы Республики Казахстан экстрадируют Никиту Кислицина для привлечения к уголовной ответственности по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации) и пунктам "а", "г" части 2 статьи 163 УК РФ (вымогательство)", – говорится на официальном сайте органа.

Сообщается, что, по версии следствия, в октябре прошлого года Кислицин и его соучастники неправомерно получил доступ к данным сервера одной из коммерческих организаций, скопировав их.

"Получив данные, они выдвинули требование о выплатах в криптовалюте на сумму, эквивалентную 550 тыс. рублей (2,7 млн тенге – прим. ред.), за нераспространение информации в публичных источниках, что влечет существенный вред правам и законным интересам организации и других юридических лиц", – гласит пресс-релиз.

Российская сторона направила соответствующий запрос в Казахстан в июне. А сейчас федеральной службе исполнения наказаний поручили принять и доставить обвиняемого в Россию.

Напомним, что российского IT-специалиста, сотрудника компании кибербезопасности F.A.C.C.T. Никиту Кислицина задержали в Казахстане в июне этого года. В самой компании сообщили, что претензии к нему связаны с кейсом более чем 10-летней давности, когда Кислицин работал журналистом и независимым исследователем.

Экс-замгенпрокурора Улан Байжанов сообщил о том, что приоритет в экстрадиции IT-специалиста был отдан российской стороне, а не американской. При этом он отметил, что у хакера есть право запросить убежище в нашей стране.

В Генпрокуратуре РК также отмечали, что Кислицин был задержан в Алматы в связи с нахождением в международном розыске по запросу властей США.