Подозреваемого в покушении на двойное убийство и изнасилование задержали в Мангистау

Житель Мангистауской области подозревается в покушении на двойное убийство и попытке изнасилования малолетней. Он взят под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, департаментом полиции начато досудебное расследование в отношении жителя Каракиянского района, подозреваемого в покушении на двойное убийство и попытке изнасилования малолетней.

"Жертвами преступника, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, стали соседи - молодой парень и его малолетняя сестра", - отметили в ДП Мангистауской области.

Подозреваемый взят под стражу.

"Ход расследования находится на контроле. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - добавили в ведомстве.

Два дня назад жительница одного из сел Мангистауской области заявила, что ее несовершеннолетнего сына с инвалидностью избила группа подростков. В совершении преступления стражи порядка подозревают двух школьников 14 и 15 лет. Дело переквалифицировали с административного на уголовное.

В начале года в Мангистауской области стреляли в 21-летнего парня. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали и взяли под стражу.

Ранее в селе Акшымырау произошла драка между мужчинами. В результате один человек скончался на месте происшествия, еще двое - с ранениям были доставлены в больницу. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.