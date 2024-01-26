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Подозреваемого в покушении на двойное убийство и изнасилование задержали в Мангистау

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Мужчина держит руки в наручниках на столе
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: seksan Mongkhonkhamsao / Getty Images

Житель Мангистауской области подозревается в покушении на двойное убийство и попытке изнасилования малолетней. Он взят под стражу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, департаментом полиции начато досудебное расследование в отношении жителя Каракиянского района, подозреваемого в покушении на двойное убийство и попытке изнасилования малолетней.

"Жертвами преступника, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, стали соседи - молодой парень и его малолетняя сестра", - отметили в ДП Мангистауской области.

Подозреваемый взят под стражу.

"Ход расследования находится на контроле. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - добавили в ведомстве.

Два дня назад жительница одного из сел Мангистауской области заявила, что ее несовершеннолетнего сына с инвалидностью избила группа подростков. В совершении преступления стражи порядка подозревают двух школьников 14 и 15 лет. Дело переквалифицировали с административного на уголовное.

В начале года в Мангистауской области стреляли в 21-летнего парня. Он попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали и взяли под стражу.

Ранее в селе Акшымырау произошла драка между мужчинами. В результате один человек скончался на месте происшествия, еще двое - с ранениям были доставлены в больницу. Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057761-podozrevaemogo-v-pokushenii-na-dvoynoe-ubiystvo-i-iznasilovanie-zaderzhali-v-mangistau/

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