Одного мужчину убили и еще двух ранили во время драки в Мангистауской области

В Мангистауской области в селе Акшымырау произошла драка между мужчинами, в результате которой один человек был убит, еще двое – ранены, передает Lada.kz.

Как сообщили изданию в департаменте полиции региона, инцидент произошел на прошлой неделе, 19 декабря. В 05:20 в полицию поступила информация из больницы села Акшымырау о телесных повреждениях у двух пациентов.

"Как выяснилось, 19 декабря в 02:35 в селе Акшымырау между мужчинами произошел конфликт, переросший в драку. В результате чего, 32-летний мужчина нанес телесные повреждения троим пострадавшим с использованием ножа. Один из них, 39-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте происшествия. Двое были доставлены в больницу", – рассказали в ДП.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований отделения полиции Мангистауского района по статье 99 УК РК (Убийство).

В полиции добавили, что подозреваемого водворили в изолятор временного содержания.

Добавим, что, согласно статье 99 УК РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Максимальное наказание за нарушение этой статьи предусматривает лишение свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.