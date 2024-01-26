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Крупную партию наркотиков изъял КНБ на казахстанско-российской границе

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Забор на границе
Забор на границе. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На казахстанско-российской границе в грузовом автотранспорте было обнаружено и изъято около 100 кг наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

Как сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности, сотрудниками КНБ был пресечен канал контрабанды крупной партии наркотиков.

"18 января 2024 года в ходе рейдовых мероприятий при попытке пересечения казахстанско-российской границы в грузовом автотранспорте было обнаружено и изъято около 100 кг наркотических средств, сокрытых в товарах народного потребления", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

Иная информация в соответствии части 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса не разглашается.

Напомним, 15 января стало известно, что стражи порядка задержали 23-летнего жителя ВКО, который подозревается в распространении наркотиков. У него изъяли более полукилограмма "синтетики".

В начале января в Алматы вынесли приговор семерым гражданам, причастным к сбыту наркотиков из США в Казахстане посредством Telegram-мессенджера.

В декабре жительница Семея была приговорена к 10 годам тюремного заключения за распространение наркотиков. Она упаковала в торте наркотики для передачи сожителю, который находился под арестом в Павлодаре. Посылка была обнаружена сотрудниками уголовно-исполнительной системы.

Согласно статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов –  наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные: 

  • группой лиц по предварительному сговору; 
  • неоднократно; 
  • в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере; 
  • должностным лицом с использованием служебного положения; 
  • посредством использования электронных информационных ресурсов;  
  • в общественном месте, – 

наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057704-krupnuyu-partiyu-narkotikov-izyal-knb-na-kazahstansko-rossiyskoy-granitse/

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