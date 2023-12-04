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Казахстанка получила 10 лет тюрьмы за отправку торта с наркотиками сожителю

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Девушка в наручниках
Задержание. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

10 лет за распространение наркотиков получила жительница Семея. Посылка сожителю в виде торта с наркотиками в итоге обернулась для женщины реальным сроком, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает медиапортал МВД, жительница Семея упаковала в торте наркотики для передачи сожителю, который находился под арестом в Павлодаре. Но в итоге посылка была обнаружена сотрудниками уголовно-исполнительной системы.

"В ходе расследования данного факта павлодарскими полицейскими установлено, что в январе жительница соседнего региона, приехав в Павлодар, не имея официального постоянного источника дохода, нуждаясь в денежных средствах, в Telegram получила предложение о работе.

Администратор объяснил, что необходимо закладывать наркотические средства. От неизвестного лица она получала координаты месторасположения психотропных веществ для дальнейшего незаконного оборота психотропных веществ в целях сбыта на территории Павлодара путем закладок.

При обыске съемной квартиры полицейскими изъято вещество, которое по заключению экспертизы является психотропным веществом в особо крупном размере, а также приспособления для расфасовки наркотических средств", - говорится в сообщении.

По данным фактам проведено досудебное расследование по п. 1, 3, 5 ч. 3 ст. 297 УК РК “Незаконное приобретение, хранение, в целях сбыта наркотических средств, совершенное группой лиц по предварительному сговору, посредством использования электронных информационных ресурсов” и рассмотрено в суде, где горожанка осуждена и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Алматы на 10 лет осудили блогера, у которого нашли наркотики. У парня нашли свертки с наркотиками. Предположительно, это вещество под названием "мефедрон".

А в Алматы была пресечена контрабанда наркотических средств в крупном размере. Там преступная группа умудрилась отправить наркотики почтой из США в Алматы.

Летом этого года сотрудники МВД Казахстана пресечен канал транзита крупной партии героина через нашу страну - были изъяты наркотики на 2,5 млн долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2049064-kazahstanka-poluchila-10-let-tyurmy-za-otpravku-torta-s-narkotikami-sozhitelyu/

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