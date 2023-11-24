Задержание подозреваемых в вымогательстве миллионов тенге сняли на видео в Талдыкоргане

Полицейские области Жетісу задержали в административном центре региона двух мужчин, которых подозревают в вымогательстве нескольких миллионов тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На официальном медиапортале МВД Polisia.kz сообщается, что в полицию обратился мужчина, который заявил, что двое горожан вымогают у него 4 миллиона тенге.

В итоге подозреваемые в вымогательстве были задержаны бойцами спецназа и сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью областного ДП.

"Подозреваемые являются жителями областного центра 1993 и 2004 года рождения. Расследование по факту проводится согласно статье 194 УК РК "Вымогательство".

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит", – отметили в УБОП ДП области Жетісу.

В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия для выяснения подробных обстоятельств дела.

Напомним, накануне в Талдыкоргане задержали еще двоих человек, которых подозревают в вымогательстве денег у студента колледжа.

Отметим, согласно статье 194 УК РК, вымогательство – это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Оно наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Вымогательство, совершенное:

с применением насилия;

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.