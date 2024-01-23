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У жителя Туркестана вымогали 200 тысяч тенге, угрожая ножом среди бела дня

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Мужчина в черной куртке
Нападавший на мужчину забрал телефон. Фото: Polisia.kz

В Туркестанской области мужчину, подозреваемого в нападении с ножом на человека и вымогательстве денег, задержала полиция, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, с заявлением в управление полиции Туркестана обратился молодой человек. Он рассказал о том, что днем на одной из улиц города неизвестный мужчина, угрожая ножом, вымогал у него 200 тысяч тенге.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали 27-летнего мужчину, причастного к данному преступлению.

Выяснилось, что днем, когда молодой человек шел домой к другу, перед ним вышел неизвестный мужчина и стал угрожать ножом. Затем он стал вымогать деньги. У парня не оказалось в кармане денег, тогда подозреваемый забрал его мобильный телефон", - говорится в сообщении на медиапортале.

По информации ведомства, подозреваемый задержан, а по факту вымогательства проводится досудебное расследование.

Напомним, в начале года мы писали о том, что сотрудники УБОП задержали жителя ЗКО по подозрению в вымогательстве - предполагается, что он требовал у предпринимателей 1 млн долларов.

Также в ноябре сообщалось, что у подростка вымогали деньги в колледже Талдыкоргана. Подозреваемыми оказались двое более взрослых сокурсников потерпевшего.

Про еще один факт вымогательства сообщалось в декабре прошлого года. В Костанае полицейские задержали двух мужчин, которых подозревали в вымогательстве денег у 40 девушек - жертв шантажировали интимными видео.

Также сотрудники УБОП ДП СКО пресекли факт вымогательства 50 млн тенге у руководства торговой сети в Петропавловске. Были задержаны "блогеры".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2057154-u-zhitelya-turkestana-vymogali-200-tysyach-tenge-ugrozhaya-nozhom-sredi-bela-dnya/

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