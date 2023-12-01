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Девушкам предлагали заработать стриптизом на камеру, а после вымогали у них деньги в Костанае

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Девушка
Девушка. Иллюстративное фото: FreshSplash/Getty Images

В Костанае полицейские задержали двух мужчин, которых подозреваю в вымогательстве денег у 40 девушек - жертв шантажировали интимными видео, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщает медиапортал МВД РК Polisia.kz, факт вымогательства выявили сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Костанайской области при координации прокуратуры.

По данным правоохранителей, двое мужчин вымогали деньги у девушек, угрожая распространить в Сети их интимные видео.

"Жертвам через чат-бот предлагалось вначале станцевать на видео, а после снимать с себя одежду. За каждую манипуляцию девушкам падал донат в виде электронных денежных средств.

В конце бот присылал сообщение, что за нераспространение этих видео в соцсети нужно самой заплатить. Если денег нет, то нужно вступить в половую связь с кем-нибудь из знакомых в онлайн-режиме", – рассказал подробности глава управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Куандык Алпыс.

Скриншот
Скриншот: polisia.kz

По данному факту начато досудебное расследование по статье 194 УК РК "Вымогательство".

Правоохранители изъяли электронные носители информации, содержащие интимные фото и видеоматериалы. По ним назначены соответствующие экспертизы. Проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Полиция установила, что потенциальными жертвами вымогателей стали около 40 девушек.

Напомним, ранее сообщалось, что в Костанае задержали 57-летнюю женщину - администратора сауны. Ее подозревают в организации и содержании притона для занятия проституцией и сводничестве.

В полиции рассказали, что она находила девушек разного возраста и предлагала им денежное вознаграждение за оказание интимных услуг клиентам.

Секс-притон ликвидировали также в Шымкенте - услуги там оказывали 10 девушек, в том числе несовершеннолетняя.

Добавим, согласно статье 194 УК РК, вымогательство - это требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, оглашение которых может причинить существенный вред интересам потерпевшего или его близких.

Оно наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13,8 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Вымогательство, совершенное:

  • с применением насилия;
  • группой лиц по предварительному сговору;
  • неоднократно, -

наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048746-devushkam-predlagali-zarabotat-striptizom-na-kameru-a-posle-vymogali-u-nih-dengi-v-kostanae/

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