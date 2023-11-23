У подростка вымогали деньги в колледже Талдыкоргана

В Талдыкоргане у студента колледжа вымогали деньги. Стражи порядка установили подозреваемых, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП области Жетісу.

Как сообщает ведомство в своем официальном Instagram-аккаунте, у 16-летнего студента колледжа вымогали деньги. Уставший от нападок подросток решил не посещать занятия.

"Факт буллинга выявила инспектор ювенальной полиции. Затем оперативники УБОП довели разработку до логического конца и установили обоих подозреваемых. Расследование инцидента проводится по части 2 статьи 194 УК РК (Вымогательство)", – сообщили в полиции.

По информации ДП, подозреваемыми оказались двое более взрослых сокурсников потерпевшего.

Также полиция призывает казахстанцев к содействию правоохранительным органам и нетерпимости к правонарушениям.

"Если в поведении вашего ребенка появились серьезные изменения (замкнутость, нежелание посещать школу, необоснованная раздражительность), возможно, он столкнулся с одним из видов буллинга и кибербуллинга. В этом случае необходимо проконсультироваться со специалистами и проинформировать сотрудников ювенальной полиции (контактный телефон: +7 747 697 22 13)", – добавили в департаменте.

Добавим, что, согласно части 2 статьи 194 УК РК, вымогательство, совершенное:

с применением насилия;

группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно, –

наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сотрудники УБОП ДП Алматинской области совместно с бойцами спецназа на территории Алматинской области, города Алматы и области Жетісу задержали подозреваемых в вымогательстве.

Также сотрудники УБОП ДП СКО пресекли факт вымогательства 50 млн тенге у руководства торговой сети в Петропавловске. Задержаны "блогеры".

А в Кокшетау стражи порядка задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве 400 тыс. тенге. Задержанный был ранее неоднократно судим.