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30 лет независимости Казахстана

"Заставил на коленях отказаться от девушки": иностранца после убийства освободили в зале суда в ЗКО

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Мужчину освобождают от наручников
С мужчины снимают наручники. Иллюстративное фото: turk_stock_photographer / Getty Images

Дагестанца осудили за убийство в Уральске. Совершив преступление, он сбежал в Германию, где жил под вымышленным именем. В 2023 году мужчину экстрадировали в Казахстан. Его признали виновным, но освободили прямо в зале суда, передает "Мой город".

В ноябре 2023 года в Специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор в отношении 31-летнего россиянина - уроженца Дагестана. Он обвинялся в убийстве земляка, которое произошло в Уральске более шести лет назад.

Из материалов дела следует, что 29 марта 2017 года подсудимый вместе со своим отцом, заранее оговорив время и место встречи со знакомым, приехали на автостоянку на улице Штыбы.

Поводом стало выяснение отношений между мужчинами. Оказалось, что покойный на протяжении полутора лет систематически избивал, издевался, оскорблял подсудимого, а также отказывался возвращать полученную в долг крупную сумму денег, отобрал телефон.

"Далее примерно в 19.00 в помещении металлического вагончика в присутствии приехавших родственников и знакомых обеих сторон при выяснении отношений на повышенных тонах между мужчинами возник словесный конфликт, который перерос в драку.

Во время потасовки подсудимый в состоянии аффекта стал наносить многочисленные удары ножом в жизненно важные органы потерпевшего. В это время потерпевший, выбежав на улицу, пытался укрыться. Однако подсудимый, догнав его возле ворот автостоянки, нанес ему еще несколько ударов ножом по туловищу. От полученных множественных телесных повреждений мужчина скончался в больнице, а подсудимый скрылся", - сообщается в приговоре судьи Асланбека Дуйсенгалиева.

Во время судебных разбирательств выяснилось, что потерпевший еще и пытался "отбить" у обвиняемого девушку, с которой тот встречался. Во время допроса она рассказала шокирующие подробности взаимоотношений мужчин.

По ее словам, однажды погибший заставил подсудимого встать на колени и на Коране отказаться от девушки. А самым ужасным было то, что погибший помочился на своего земляка, снял это на камеру и стал отправлять общим знакомым.

Проведенная экспертиза показала, что в момент убийства подсудимый находился в состоянии аффекта. После совершения преступления мужчина подался в бега. Он уехал в Германию и жил там под вымышленным именем. В мае 2023 года его экстрадировали в Казахстан.

Изначально уголовное дело в отношении иностранца было предано суду по ст.99 УК РК "Убийство". Однако из-за того, что обвиняемый находился в состоянии аффекта, дело переквалифицировали на ст.101 УК РК "Убийство, совершенное в состоянии аффекта".

Приговором суда дагестанец был признан виновным в предъявленном обвинении. Ему назначили наказание в виде двух лет колонии минимальной безопасности. С учетом времени содержания под стражей с 19 июля 2022 года по 22 ноября 2023 года наказание считается отбытым. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда.

Кроме этого, суд обязал подсудимого выплатить моральную компенсацию семье погибшего в размере пяти миллионов тенге. К слову, у погибшего остались двое несовершеннолетних детей. Также подсудимый должен возместить 2,8 млн тенге, которые были потрачены на его экстрадицию.

Приговор вступил в законную силу.

Отметим, что согласно ст.101 УК РК убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием, издевательством или тяжким оскорблением либо иными противозаконными или аморальными действиями (бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же срок. 

Ранее перед судом предстал обвиняемый в убийстве знакомого в Алматы. Также он был признан виновным в покушении на убийство другого человека и разбое. Мужчину приговорили к 26 годам лишения свободы.

В начале года двойное убийство произошло в Талдыкоргане. В одном из частных домов обнаружили тела двух человек с признаками насильственной смерти. Жертвами стали пожилая женщина и ее 52-летний сын.

Подозреваемого в двойном убийстве объявили в розыск. Вскоре мужчина был задержан и помещен под стражу. Как стало известно, он несколько дней скрывался в подвале многоэтажного дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056976-zastavil-na-kolenyah-otkazatsya-ot-devushki-inostrantsa-posle-ubiystva-osvobodili-v-zale-suda-v-zko/

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