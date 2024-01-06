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Двойное убийство произошло в Талдыкоргане

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Человек с ножом
Человек с ножом. Иллюстративное фото: coldsnowstorm/Getty Images

В соцсетях появилась информация о том, что в одном из частных домов Талдыкоргана нашли тела двух человек с признаками насильственной смерти. В городском управлении полиции сообщили, что по данному факту начато расследование, передает NUR.KZ.

"В Талдыкоргане по улице Акбастау в одном из частных домов обнаружены тела двух человек с перерезанными горлами", - указывается в публикации в соцсети.

В городском управлении полиции проинформировали, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Организованы оперативно-розыскные мероприятия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - отметили в ведомстве.

Добавим, что согласно ч.2 ст.99 УК РК убийство двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой. 

Напомним, в феврале 2021 года в Талдыкоргане произошло тройное убийство. Тогда в квартире многоэтажного жилого дома обнаружили тела двух мужчин и женщины с множественными колото-резаными ранами. По подозрению в совершении преступления был задержан 26-летний житель соседнего района. В полиции пояснили, что погибшие вели асоциальный образ жизни и злоупотребляли спиртными напитками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054200-dvoynoe-ubiystvo-proizoshlo-v-taldykorgane/

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