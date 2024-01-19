Мужчину застрелили в Алматы: обвиняемый в убийстве осужден сразу за ряд преступлений

Перед судом предстал обвиняемый в убийстве знакомого в Алматы. Также он был признан виновным в покушении на убийство другого человека и разбое, передает NUR.KZ со ссылкой Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Жетісу.

Как сообщает пресс-служба суда, был вынесен приговор мужчине 1991 года рождения, который 30 июня прошлого года совершил убийство в Алматы.

Судом установлено, что после совместного распития спиртного обвиняемый вместе со знакомым вышел на улицу и сел на ступеньки лестницы, где при разговоре между ними возникла ссора.

"Обвиняемый, сидя на корточках напротив собутыльника на расстоянии одного метра, достал из своего рюкзака обрез двуствольного гладкоствольного ружья, направил его ствол в лицо мужчины и, нажав на спусковой крючок ружья (обреза), совершил один выстрел в упор в ротовую полость пострадавшего, который скончался на месте", - сообщили в суде.

Также выяснилось, что обвиняемый находился в розыске после покушения на убийство и разбой.

Установлено, что 15 сентября 2019 года в городе Саркане в области Жетісу примерно в три часа ночи у подсудимого, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, возник умысел совершить убийство. Заранее вооружившись ножом, находясь во дворе дома, он вызвал свою жертву на улицу.

"Затем, когда потерпевший, выйдя из дома, сел в кресло, расположенное на веранде, обвиняемый заранее приготовленным ножом стал умышленно наносить ему множественные колото-резаные удары (около 40-45 ран) в различные части тела, а именно в область лица, шеи и грудной клетки, от чего потерпевший потерял сознание.

Обвиняемый, увидев обездвиженное тело, решил, что потерпевший скончался от полученных ножевых ран, и скрылся с места преступления, тем самым не доведя свой преступный умысел до конца", - рассказали в суде.

Однако тому удалось чудом выжить. Далее обвиняемый, имея при себе незаконно хранящееся огнестрельное оружие, перебрался в Алматы, где познакомился с неустановленным лицом. Показав ему свое огнестрельное оружие, он предложил вместе совершить разбой в селе Шатырбай Сарканского района.

28 апреля 2023 года примерно в час ночи обвиняемый и его подельник приехали по адресу проживания потерпевшей.

"Взяв в руки огнестрельное оружие с четырьмя патронами, они надели маски черного цвета и перчатки, перепрыгнули через забор и путем отжима пластикового окна отверткой незаконно проникли в дом.

Далее обвиняемый с подельником, увидев в ванной комнате потерпевшую, приставили к ее голове огнестрельное оружие, отвели ее на кухню, связали руки, рот закрыли тканью и на голову потерпевшей накинули свитер. Они требовали от нее передачи им денежных средств и ювелирных изделий, на что она отказалась", - сообщили в суде.

Тем не менее им удалось забрать ценности, в результате потерпевшей был причинен материальный ущерб на общую сумму 1 460 000 тенге.

Отмечается, что представший перед судом мужчина уже был судим в несовершеннолетнем возрасте за убийства, покушение на убийства, разбой, угон автомобиля.

На этот раз его судили по ч.3 ст.24 - ч.1 ст.99 (Покушение на убийство), п.4 ч.3 ст.192 (Разбой), п.13 ч.2 ст.99 (Убийство, совершенное неоднократно) и ч.3 ст.287 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия) УК РК.

Прокурор и потерпевшие просили суд назначить обвиняемому наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В итоге ему окончательно назначили 26 лет лишения свободы, первые пять лет из которых он должен провести в учреждении УИС полной безопасности, а остальной срок - максимальной безопасности.

Суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей от разбоя материальный ущерб в размере 1 438 000 тенге, моральный вред в размере 2 млн тенге. А в пользу потерпевшей родственницы убитого в Алматы мужчины - моральный вред в размере 15 млн тенге.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, 30 июня прошлого года на улице Байзакова в Алматы мужчина скончался от огнестрельного ранения. Предполагаемый убийца был пойман "по горячим следам" и взят под стражу.

Стало известно, что алматинца застрелили из обреза охотничьего ружья. Предварительным мотивом преступления была названа внезапно возникшая ссора.

Отметим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

По ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

Уголовная ответственность за покушение на преступление наступает по той же статье УК РК, что и за оконченное преступление.

А согласно п.13 ч.2 ст.99 УК РК убийство, совершенное неоднократно, наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

В соответствии с п.4 ч.3 ст.192 УК РК разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилое помещение, наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

На основании ч.3 ст.287 УК РК незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5000 МРП (18 460 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.