Подозреваемого в двойном убийстве объявили в розыск в Талдыкоргане

Подозреваемого в двойном убийстве в Талдыкоргане объявили в розыск. Также в ДП области Жетісу озвучили подробности произошедшего преступления, передает NUR.KZ.

"Полиция области Жетісу разыскивает Игоря Балан 1980 года рождения. Мужчина обоснованно подозревается в совершении особо тяжкого преступления (убийство), зарегистрированного 5 января в Талдыкоргане", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Особые приметы: на шее слева имеется татуировка в виде скорпиона, на одной из рук отсутствует палец.

"Всех, кто владеет информацией о местонахождении разыскиваемого, просим незамедлительно сообщить в полицию по тел: 8 (7282) 60-80-66, 8 747 431 31 33, 8 778 654 86-86 либо 102", - обратились в ДП области Жетісу.

Также в ведомстве озвучили подробности преступления. Как выяснилось, жертвами убийства стали пожилая женщина и ее 52-летний сын. Их тела были обнаружены 5 января в одном из частных домов Талдыкоргана с признаками насильственной смерти.

"В совершении преступления подозревается 43-летний мужчина, разыскиваемый в настоящее время силами полиции города и области. На розыск подозреваемого также ориентированы сотрудники полиции ближайших регионов. Оперативно-розыскные мероприятия взяты на контроль областным ДП", - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, изначально информация о трагедии появилась в социальных сетях. Отмечалось, что в частном жилом доме в Талдыкоргане обнаружили два тела с перерезанным горлом. В полиции тогда сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

Добавим, что согласно ч.2 ст.99 УК РК убийство двух или более лиц наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества или без таковой.

Также в Талдыкоргане в настоящее время ищут пропавшую при странных обстоятельствах 14-летнюю девочку. По подозрению в ее исчезновении были задержаны и водворены в ИВС ее мать и отчим.