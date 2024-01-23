Карагандинка смогла вернуть 11 млн тенге после разговора с мошенниками

Женщина лишилась 11 млн тенге, переведя их на счета трех человек в надежде увеличить ставку по депозиту. Она подала в суд на тех, кому перечислила деньги. Суд встал на ее сторону, передает NUR.KZ со ссылкой на Карагандинский областной суд.

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, потерпевшей позвонило неизвестное лицо, представившись сотрудником банка, и сообщило, что в банке идет программа по увеличению ставок по депозитам.

"Принять участие было возможно онлайн в мобильном приложении, для этого просто была необходима авторизация и продиктовать код подтверждения, который поступит с сайта банка. У женщины не возникло сомнений, и она назвала этому лицу код подтверждения.

В результате этих действий с депозитного и карточного счетов женщины, открытых в банке, были осуществлены переводы имеющихся денежных средств на счета неизвестных ей трех человек", - рассказали в суде.

Поэтому женщина обратилась с иском в суд к трем людям, на счета которых она перевела деньги, о взыскании перечисленных сумм неосновательного обогащения в общем размере 11 038 000 тенге.

Три ответчика в суде иск не признали.

"Они пояснили, что они также были обмануты мошенниками, сами они банковским приложением не пользовались, переводы не совершали, денежных средств не получали, неизвестные лица предложили им вознаграждение за использование их счетов", - пояснили в суде.

Судом первой инстанции исковые требования женщины были удовлетворены. Апелляционной коллегией решение было оставлено без изменения.

"В ходе судебного разбирательства сведениями банка был подтвержден факт перечисления со счетов истца сумм на счета ответчиков, которые в последующем ответчиками были перечислены третьим лицам", - отметили в суде.

Как пояснили в суде, для возникновения обязательства по возврату неосновательного обогащения необходимо, чтобы обогащение одного лица за счет другого произошло при отсутствии к тому законных оснований.

"Наличие имущественной выгоды, полученной ответчиками, свидетельствует о наличии их неосновательного обогащения, что дает право истцу требовать с ответчиков возврата неосновательного обогащения", - объяснили в суде.

На прошлой неделе стало известно, как пенсионерка из ВКО в последний момент уберегла свои деньги от мошенников. Жительница Усть-Каменогорска вовремя позвонила участковому инспектору полиции и поняла, что чуть не стала жертвой обмана.

Также сообщалось, как письмо от сотрудника банка предотвратило мошенничество в области Абай. Работник заподозрил, что мужчина, пришедший снимать деньги со счета, находится под чьим-то влиянием и направил его к полицейским. Правоохранители провели с ним беседу и рассказали ему об уловках мошенников.

А в Кокшетау обманутая пенсионерка отправила 200 тыс. тенге постороннему человеку из-за ошибки мошенников. После объяснения всей ситуации сотрудниками полиции мужчина вернул деньги законной владелице.