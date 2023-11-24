"Мошенники ошиблись": обманутая жительница Кокшетау случайно перевела деньги алматинцу

В Кокшетау обманутая пенсионерка отправила 200 тыс. тенге постороннему человеку из-за ошибки мошенников, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает МВД, на прошлой неделе, 19 ноября, в полицию Кокшетау с заявлением о мошенничестве обратилась 63-летняя жительница города.

По ее словам, ей на приложение WhatsApp несколькими часами ранее поступили два звонка от неизвестных, представившихся сотрудниками полиции. Ей сообщили, что ее сын якобы сбил пешехода.

Лже-полицейские напугали женщину тем, что сын получил переломы ребер, также в тяжелом состоянии находится потерпевший.

Но мошенники сказали пенсионерке, что потерпевшая сторона якобы попросила 300 тыс. тенге. Испуганная женщина ответила, что у нее есть только 200 тыс. тенге, которые она готова перевести.

"Согласившись на имеющуюся сумму, мошенники указали женщине абонентский номер, на который было необходимо отправить деньги. Но, как оказалось позже, мошенники ошиблись и неверно указали последние две цифры", – рассказали в полиции.

Отправив через терминал деньги на указанный номер телефона, она решила позвонить сыну, чтобы узнать о его состоянии.

"Уже после обращения в полицию и проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники установили, что деньги были отправлены 31-летнему жителю Алматы, который после объяснения всей ситуации вернул их законной владелице", – добавили в ведомстве.

Стражи порядка призывают казахстанцев быть бдительными и ни в коем случае не переводить личные средства на счета или абонентские номера третьих лиц.

Напомним, ранее в Костанайской области пенсионерка через такси отправила 3 млн тенге мошенникам, однако таксист быстро сообразил и передал информацию полицейским.

В прошлом месяце в Кокшетау мошенники обманули двух пенсионерок, рассказав о ДТП, в которое якобы попали их родственники. Одна из потерпевших лишилась почти 15 млн тенге.

Жительница Уральска также попалась на популярную уловку мошенников и передала им 1,5 млн тенге, завернутые в шерстяные носки, однако благодаря полицейским их удалось вернуть.