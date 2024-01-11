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Необычное письмо вместе с пачками денег передали казахстанцу в банке и спасли его

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Семь пачек денег
Деньги. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Письмо от сотрудника банка предотвратило мошенничество в области Абай. Работник заподозрил, что мужчина, пришедший снимать деньги со счета, находится под чьим-то влиянием и направил его к полицейским, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает новостной Telegram-канал ведомства, сотрудник отделения банка заметил, что его клиент ведет подозрительный разговор по телефону о снятии денег со счета. Тогда работник написал письмо, которое вместе с деньгами передал клиенту, и попросил его сначала обратиться к полицейским.

Мужчина дошел до модульного поста, расположенного неподалеку, и сообщил стражам порядка, что ему позвонил неизвестный. Злоумышленник представился сотрудником службы безопасности банка и убедил его во взломе личного кабинета.

"По сценарию звонивших, чтобы уберечь деньги, клиент должен был обналичить и перечислить 6 млн тенге на "безопасный" счет. Мужчина, имеющий задержку развития, поверил словам абонента и направился в банк.

В отделении телефонный разговор услышал сотрудник банка. У него возникли подозрения, что клиент находится под влиянием третьих лиц, поэтому он попросил мужчину обратиться в полицию", - рассказали в МВД.

Так, благодаря бдительности менеджера банка и его письму было предотвращено преступление. С мужчиной полицейские провели беседу и рассказали об уловках мошенников.

Напомним, ранее несколько миллионов тенге потерял доверчивый акмолинец за считаные минуты. Мошенники по телефону пообещали мужчине перевести имеющиеся на его депозите денежные средства на безопасный счет. В итоге он потерял 5 млн тенге. По факту было начато досудебное расследование.

Осенью прошлого года жительница Уральска попалась на уловку мошенников и передала им 1,5 млн тенге. Однако благодаря полицейским деньги удалось вернуть: они связались с местным таксистом, нанятым в качестве курьера, и убедили его привезти наличность в отделение полиции.

Также телефонные мошенники убедили 10-летнюю девочку из Актобе отдать все сбережения семьи. Ребенок попался на уловку злоумышленников, заявивших, что ее мама якобы попала в ДТП. В итоге школьница передала им 700 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2054928-neobychnoe-pismo-vmeste-s-pachkami-deneg-peredali-kazahstantsu-v-banke-i-spasli-ego/

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