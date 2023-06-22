Турция передала Казахстану подозреваемую в наркоторговле

Экстрадированная. Кадр из видео: Генпрокуратура РК

Из Турции в Казахстан экстрадирована подозреваемая в незаконном обороте наркотических средств, сообщает Генпрокуратура в своем официальном Telegram-канале.

Министерством юстиции Турции был удовлетворен запрос Генпрокуратуры РК о выдаче подозреваемой в незаконном хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

В надзорном ведомстве отметили, что в ходе расследования дела подозреваемая скрылась от органа уголовного преследования и была объявлена в международный розыск.

"Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан подозреваемая экстрадирована в страну для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В настоящее время она водворена в следственный изолятор в Астане.

По информации ведомства, за совершение вышеуказанного преступления ей грозит наказание от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в феврале текущего года из Беларуси экстрадировали казахстанца, подозреваемого в участии в массовых беспорядках на территории Жамбылской области. После совершения преступления казахстанец скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск.

А в мае подозреваемого в убийстве казахстанца экстрадировали из Германии. По информации надзорного органа, преступление было совершено в 2017 году на территории автостоянки в Уральске.

Также отметим, что в мае Генпрокуратура РК сообщила, что на сегодняшний день заключено 72 двусторонних договора и соглашения в уголовно-правовой сфере (о выдаче, о правовой помощи по уголовным делам, о передаче осужденных лиц) с 34 зарубежными странами. В ведомстве разработали электронную карту международных договоров в уголовно-правовой сфере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025852-podozrevaemuyu-v-nezakonnom-oborote-narkotikov-ekstradirovali-v-kazahstan/