Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Турция передала Казахстану подозреваемую в наркоторговле

Опубликовано:

Экстрадированная из Турции
Экстрадированная. Кадр из видео: Генпрокуратура РК

Из Турции в Казахстан экстрадирована подозреваемая в незаконном обороте наркотических средств, сообщает Генпрокуратура в своем официальном Telegram-канале.

Министерством юстиции Турции был удовлетворен запрос Генпрокуратуры РК о выдаче подозреваемой в незаконном хранении и сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

В надзорном ведомстве отметили, что в ходе расследования дела подозреваемая скрылась от органа уголовного преследования и была объявлена в международный розыск.

"Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан подозреваемая экстрадирована в страну для привлечения к уголовной ответственности", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В настоящее время она водворена в следственный изолятор в Астане.

По информации ведомства, за совершение вышеуказанного преступления ей грозит наказание от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в феврале текущего года из Беларуси экстрадировали казахстанца, подозреваемого в участии в массовых беспорядках на территории Жамбылской области. После совершения преступления казахстанец скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск.

А в мае подозреваемого в убийстве казахстанца экстрадировали из Германии. По информации надзорного органа, преступление было совершено в 2017 году на территории автостоянки в Уральске.

Также отметим, что в мае Генпрокуратура РК сообщила, что на сегодняшний день заключено 72 двусторонних договора и соглашения в уголовно-правовой сфере (о выдаче, о правовой помощи по уголовным делам, о передаче осужденных лиц) с 34 зарубежными странами. В ведомстве разработали электронную карту международных договоров в уголовно-правовой сфере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025852-podozrevaemuyu-v-nezakonnom-oborote-narkotikov-ekstradirovali-v-kazahstan/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу.

В нашей политике конфиденциальности описаны принципы работы этих файлов.