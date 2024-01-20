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В груду металла превратилось авто в жутком ДТП на севере Казахстана

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Пострадавшая в ДТП машина
Пострадавшая в ДТП машина. Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

В Акмолинской области легковая машина столкнулась с электровозом. В результате происшествия погиб пассажир автомобиля, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на областной департамент полиции.

"19 января в отдел полиции Есилького района поступила информация от диспетчера скорой помощи о том, что в Есиле, вблизи агротехнического колледжа №7, на переезде произошло ДТП с участием электровоза и легковой автомашины, есть погибший и раненый", – рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Акмолинской области.

Место ДТП
Место ДТП. Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

Прибывшие на место происшествия полицейские предварительно установили, что 35-летний уроженец России, водитель автомобиля Lexus RX 300 с российским учетом, выехал на нерегулируемый ж/д переезд и столкнулся с рабочей электродрезиной, ехавшей из Есиля.

В результате ДТП он получил множественные переломы и был госпитализирован. А другой 32-летний мужчина, находившийся на переднем пассажирском сиденье, скончался на месте.

Водитель электровоза не пострадал.

По факту ДТП начато уголовное дело. Все обстоятельства дела выясняются.

Добавим, вчера в Кокпектинском районе области Абай произошло ДТП, в результате которого погибли два человека. 51-летний житель Семея на Mazda 626, выехал на встречную полосу, совершая маневр обгона. Двигавшийся в противоположном направлении Mercedes-Benz Sprinter не смог уйти от удара.

Ранее в Актюбинской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека – все они были членами одной семьи.

В Петропавловске водитель столкнулся с внедорожником – водитель последнего погиб.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2056548-legkovushka-stolknulas-s-elektrovozom-na-severe-kazahstana-est-pogibshiy/

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