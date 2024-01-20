Сразу три нарколаборатории "накрыла" полиция в Алматинской области

В Алматинской области ликвидировали три лаборатории по производству наркотиков. Двое из четырех подозреваемых оказались иностранными гражданами, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Сотрудники МВД ликвидировали сразу три подпольные нарколаборатории в Алматинской области – две из них оказались фитолабораториями, сообщается на информационном медиапортале министерства Polisia.kz.

"В ходе обысковых мероприятий изъято более 130 кг готовых к употреблению наркотиков. За организацию нарколабораторий задержаны четыре человека, двое из которых – граждане ближнего зарубежья

За совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества", – сообщил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД РК Бахытжан Амирханов.

Добавим, в начале декабря жительницу Семея приговорили к 10 годам тюрьмы – она упаковала в торте наркотики для передачи сожителю, который находился под арестом в Павлодаре. В итоге посылку обнаружили сотрудники уголовно-исполнительной системы.

В конце прошлого года департамент полиции Алматы сообщил, что за минувший год ликвидировал 5 устойчивых каналов ввоза наркотиков в мегаполис.

В начале января в Алматы осудили семерых человек, причастных к сбыту наркотиков из США в Казахстане посредством Telegram-мессенджера. Позже КНБ задержал двух иностранцев во время изготовления наркотиков близ южной столицы.

Недавно в ВКО был задержан 23-летний парень – его заподозрили в распространении наркотиков и изъяли более полукилограмма "синтетики".