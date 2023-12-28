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Более тонны наркотиков изъяли из оборота в Алматы

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Парень передает наркотики
Наркотики. Иллюстративное фото: sturti/Getty Images

По итогам года полицией Алматы из незаконного оборота изъято более тонны наркотиков, ликвидированы несколько устойчивых каналов ввоза наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за год алматинской полицией ликвидированы 5 устойчивых канала ввоза наркотиков в мегаполис.

Проводилась также разработка четырех организованных преступных групп, занимающихся сбытом и хранением наркотиков в особо крупном размере, ликвидирована преступная группа из 14 лиц, которые занимались сбытом наркотических средств бесконтактным методом (закладка наркотиков в тайники).

"По результатам проведенных целенаправленных оперативно-розыскных мероприятий недавно была задержана группа лиц из 4 человек, которые занимались сбытом и распространением марихуаны и гашиша на территории города. При задержании, а также в местах проведения обыска изъято свыше 157 килограммов гашиша и 54 килограммов марихуаны.

Вместе с тем, на 34,6% больше выявлено уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 202 факта сбыта наркотических средств были пресечены силами полиции. Ликвидированы 16 нарколабораторий, пресечена преступная деятельность 83 закладчиков", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

По информации спикера, с начала года из незаконного оборота изъято свыше 1 тонны наркотических средств, в том числе свыше 603 кило марихуаны, 243 килограмма гашиша, 557 граммов героина, 83 килограмма синтетических наркотиков, а также 3 тонны мака.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2053164-bolee-tonny-narkotikov-izyali-iz-oborota-v-almaty/

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