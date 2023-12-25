Кызылординка ответила на звонок и лишилась 5 млн тенге

5 млн тенге выманил лжесотрудник банка у доверчивой жительницы Кызылорды. Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, в дежурную часть управления полиции обратилась с заявлением жительница Кызылорды, ставшая жертвой мошенника.

Со слов заявительницы, неизвестный позвонил ей по телефону и сообщил, что он якобы является сотрудником банка. Злоумышленник уверил женщину, что неизвестные лица хотят оформить кредит от ее имени. Таким образом он уговорил потерпевшую перечислить ему 5 млн тенге.

Полицейскими были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых был задержан житель Алматы.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.190 УК РК (Мошенничество). В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

"Мошенники звонят по телефону, представляясь менеджерами банка или сотрудниками службы безопасности. Их цель – получить доступ к вашим личным данным. У них очень много способов обмана.

Вас вводят в состояние паники, говоря, что прямо сейчас мошенники пытаются перевести деньги с вашего счета. Пытаются убедить, что вы должны перевести деньги со своего счета на другой счет, чтобы не потерять их. Таким образом вас обманывают, чтобы по их команде вы перевели деньги на их счета.

Вас они могут спросить о трех вещах. Первый — это номер банковской карты, второй — код CVV на обратной стороне карты, третий – SMS-код, пришедший на ваш телефон. Их нельзя никому сообщать.

Настоящий банковский служащий никогда не запрашивает вашу личную информацию, потому что вся информация о вас у него имеется. Если кто-то начинает звонить с незнакомого номера и запрашивать у вас личную информацию, не отвечайте, сразу обрывайте разговор", — предупреждают полицейские.

Отметим, что согласно ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное в крупном размере; в отношении двух или более лиц; неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

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