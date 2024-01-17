Руководитель отдела акимата в области Жетісу выдумал себе ребенка, чтобы его не арестовали

Руководитель одного из отделов районного акимата предоставил в суд подложные документы о наличии у него несовершеннолетнего ребенка. На их основании он был освобожден от ареста, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Жетісу.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, прокурорами области Жетісу были выявлены факты фальсификации медицинских и иных документов во избежание административного ареста при задержании водителей в состоянии алкогольного опьянения.

"Вопиющим фактом такой попытки являются действия руководителя одного из отделов районного акимата, который предоставил в суд подложные документы о наличии у него несовершеннолетнего ребенка. Районный суд на основании данной справки освободил его от ареста", - рассказали в ведомстве.

Проверка прокуратуры опровергла доводы чиновника. Как оказалось, несовершеннолетнего ребенка по предоставленным им данным вообще не существует.

Также в надзорном органе рассказали о фактах фальсификации медицинских документов.

"В двух случаях женщинами в суд были предоставлены фиктивные справки и заключения УЗИ о беременности. Использование таких подложных документов дает возможность отнести себя к лицам, к которым в силу ст.50 КоАП РК не применяется арест", - отметили в прокуратуре.

По всем выявленным фактам судебные акты были пересмотрены и применена мера пресечения в виде ареста.

Также уполномоченными органами начаты досудебные расследования по факту подделки официальных документов.

Ранее в Актюбинской области возбудили уголовные дела в отношении четырех граждан, пытавшихся легализовать авто с помощью поддельных документов.

Осенью жительницу Экибастуза заподозрили в подделке медицинского диплома при поступлении на работу. В ее отношении началось расследование по уголовное статье.

А в колледжах Мангистауской области прокуроры выявили преподавателей с поддельными дипломами. Всего установили восемь случаев. По всем было начато досудебное расследование. Материалы были переданы для дальнейшего разбирательства в полицию.