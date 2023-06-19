Преподавателей с поддельными дипломами выявили в Мангистау

Преподаватель и студенты. Иллюстративное фото: pexels.com

В колледжах Мангистауской области выявили преподавателей с поддельными дипломами. Всего установлено 8 фактов. Об этом сообщается на официальном сайте прокуратуры региона.

Как рассказали в надзорном органе, анализом установлено 8 фактов использования поддельных дипломов, из них в колледжах Актау работали пятеро преподавателей, Каракиянского района - трое.

По всем случаям было начато досудебное расследование и материалы переданы для дальнейшего разбирательства в полицию.

Например, отметили в прокуратуре Мангистауской области, один из педагогов на протяжении 2-х лет работал с поддельным дипломом в Каракиянском профессиональном колледже преподавателем по организации питания.

Судом Каракиянского района он был привлечен к уголовной ответственности по ч.3 ст.385 УК РК (Использование заведомо подложного документа) с назначением наказания в виде 30 часов общественных работ.

За аналогичное правонарушение этот же суд вынес приговор в отношении двух других преподавателей того же колледжа, они были уволены с работы.

По четырем эпизодам досудебное расследование органами полиции прекращено по акту амнистии.

По одному факту досудебное расследование продолжается.

В ведомстве добавили, что в 2022 году было зарегистрировано 14 уголовных дел по схожим фактам. Работа в данном направлении продолжается.

Наказание за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов

Согласно ст.385 УК РК:

1. Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, либо сбыт такого документа, а равно изготовление или сбыт поддельных штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград Республики Казахстан или СССР наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом в размере до четырех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Использование заведомо подложного документа наказывается штрафом в размере до ста шестидесяти месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста шестидесяти часов, либо арестом на срок до сорока суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025342-prepodavateley-s-poddelnymi-diplomami-vyyavili-v-mangistau/