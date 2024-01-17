Land Cruiser Prado неожиданно пропал у собиравшегося поехать на работу казахстанца

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении жителя Хромтау. Его подозревают в угоне внедорожника Toyota Land Cruiser Prado у соседа, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как сообщает официальный аккаунт ведомства в Instagram, 15 января ранним утром житель Хромтау собирался ехать на работу и завел свой автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, припаркованный во дворе многоэтажного дома. Пока в мороз машина прогревалась, ее владелец зашел в дом.

"Житель соседнего дома, который шел на работу, заметил заведенный на улице внедорожник с незакрытой дверью и угнал его. Однако мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, на машине долго проехать не смог и столкнулся с Datsun, стоящей во дворе соседнего дома", - рассказали в ДП Актюбинской области.

Владелец Datsun сразу позвонил в полицию. Стражи порядка задержали подозреваемого. Мужчина свою вину признал.

Проводится досудебное расследование. Угнанный автомобиль припаркован на территории районного отделения полиции. Устанавливается ущерб, причиненный обоим владельцам автомобилей.

В начале года в Атбасаре Акмолинской области полицейские задержали мужчину, которого заподозрили в угоне мусоровоза в состоянии алкогольного опьянения. По словам молодого человека, он собирался навестить свою подругу, добравшись до нее на таком необычном транспортном средстве. Полицейские начали расследование уголовного дела.

В декабре в Талгаре Алматинской области на автобусной остановке мужчина угнал маршрутный автобус и попал в ДТП. В ходе плана "Перехват" подозреваемый был задержан.

А осенью стражи порядка в Астане нашли угнанный грузовик. В его кабине находился спящий мужчина в нетрезвом состоянии. Его задержали.