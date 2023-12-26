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Мужчина угнал маршрутный автобус и попал на нем в ДТП в Алматинской области (видео)

Опубликовано:

Автобус
Автобус. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_talgar

В городе Талгар Алматинской области мужчина угнал автобус и попал в ДТП. Подробности произошедшего рассказали в полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Кадры с камер видеонаблюдения и телефонов очевидцев опубликовали в Instagram-паблике kris_p_talgar.

В публикации сообщается, что инцидент произошел на пересечении улиц Рыскулова и Кунаева.

Водитель автобуса в момент угона общественного транспорта, по данным автора поста, был в уборной. Также по его словам, угнавший автобус мужчина был пьян.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в департамент полиции Алматинской области. Там рассказали, что предполагаемый угонщик уже задержан.

По данным полиции, накануне, 25 декабря, в УП Талгарского района поступило сообщение о том, что на автобусной остановке одной из улиц Талгара неизвестным был угнан маршрутный автобус.

Данный факт зарегистрирован в районной полиции по ст. 200 ч.1 УК РК.

Полицейские Талгарского района по плану "Перехват" задержали 40-летнего подозреваемого.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия для обеспечения полного, всестороннего и объективного исследования всех обстоятельств инцидента.

Согласно части 1 статьи 200 УК РК, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2052597-muzhchina-ugnal-marshrutnyy-avtobus-i-popal-na-nem-v-dtp-v-almatinskoy-oblasti-video/

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