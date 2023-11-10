Пьяный астанчанин уехал ночью на чужом грузовике и заснул в нем

Житель Астаны обратился в полицию после угона грузовика. В ходе розыскных мероприятий стражи порядка нашли транспортное средство, а в нем – незнакомого человека, пишет NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Житель Астаны обратился в полицию после того, как кто-то угнал грузовик Iveco, припаркованный около дома по переулку Кербулак.

В ходе оперативных мероприятий патрульные полицейские нашли угнанный грузовик по проспекту Республики.

"В кабине находился мужчина в нетрезвом состоянии, который мирно спал. В ходе проведения досудебного расследования установлено, что 37-летний астанчанин в ночное время увидел грузовую автомашину с открытыми дверьми. Решив прокатиться, мужчина угнал транспорт", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Подозреваемый в угоне. Фото: polisia.kz

По факту угона проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК. Также полиция установила, что мужчина ранее был судим. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Астаны.

Согласно статье 200 УК РК, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения наказывается: