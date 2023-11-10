Пьяный астанчанин уехал ночью на чужом грузовике и заснул в нем
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Житель Астаны обратился в полицию после угона грузовика. В ходе розыскных мероприятий стражи порядка нашли транспортное средство, а в нем – незнакомого человека, пишет NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Житель Астаны обратился в полицию после того, как кто-то угнал грузовик Iveco, припаркованный около дома по переулку Кербулак.
В ходе оперативных мероприятий патрульные полицейские нашли угнанный грузовик по проспекту Республики.
"В кабине находился мужчина в нетрезвом состоянии, который мирно спал. В ходе проведения досудебного расследования установлено, что 37-летний астанчанин в ночное время увидел грузовую автомашину с открытыми дверьми. Решив прокатиться, мужчина угнал транспорт", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.
По факту угона проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК. Также полиция установила, что мужчина ранее был судим. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории Астаны.
Согласно статье 200 УК РК, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения наказывается:
- исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (10,3 млн тенге);
- либо привлечением к общественным работам до 1200 часов;
- либо ограничением свободы на срок до 5 лет;
- либо лишением свободы до 10 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045202-mirno-spal-v-chuzhom-gruzovike-astanchanina-zapodozrili-v-ugone-po-pyani/