Семейчанки за 15 и 25 тыс. тенге предоставляли девушек для оказания секс-услуг

В области Абай за сводничество осудили двух местных жительниц. Им назначили наказание в виде ограничения свободы сроком два с половиной года, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в суде рассматривалось дело в отношении двух жительниц Семея в возрасте 59 и 62 лет.

"Работая администраторами в саунах города, обвиняемые предоставляли клиентам девушек для оказания им интимных услуг и получали в качестве вознаграждения 25 и 15 тысяч тенге", - рассказали в ДУИС по области Абай.

Суд признал женщин виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.309 УК РК. Им назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на два года и шесть месяцев.

"Осужденные состоят на учете службы пробации Семея. Одна из них является пенсионеркой, а другая работает на частном предприятии. У осужденных есть внуки. В содеянном преступлении они раскаиваются", - сообщила заместитель службы пробации Жанар Накишева.

Отметим, что по ст.309 УК РК организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

В декабре прошлого года в ходе ОПМ "STOP-трафик" сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью в Костанае выявили притон для занятия проституцией и сводничества в сауне. Была задержана администратор, началось досудебное расследование.

В ноябре бойцы СОБР нагрянули в квартиры с проститутками в Кокшетау. Были выявлены факты сдачи помещений заведомо для занятия проституцией или сводничества, составлены административные протоколы.

Также стражи порядка задержали жительницу Усть-Каменогорска, подозреваемую в организации и содержании притона для занятия проституцией. По данным полиции, женщина на запрещенном сайте размещала анкеты девушек для оказания ими интимных услуг, а с каждого заказа получала 50 процентов от стоимости услуги.