Бойцы СОБР нагрянули в квартиры с проститутками в Кокшетау
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Крупные штрафы грозят трем жительницам Кокшетау за предоставление помещений для занятия проституцией или сводничества, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, сотрудниками УБОП в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Кокшетау выявлены факты сдачи квартир заведомо для занятия проституцией или сводничества.
"Установлено, что три жительницы областного центра сдавали ранее арендованные ими квартиры молодым девушкам, которые затем приводили в данные помещения клиентов для оказания интимных услуг", - поделились в ДП Акмолинской области.
По всем трем фактам составлены административные протоколы по ст.450 КоАП РК. В полиции отметили, что наказание за данное нарушение влечет штраф на физических и должностных лиц в размере 100 МРП (345 тыс. тенге).
Также оперативниками выявлены факты организации или содержания притонов для занятия проституцией в Кокшетау, Щучинске и Степногорске. По ним начаты досудебные расследования.
Отметим, что на предоставленных ДП Акмолинской области снимках видно девушек с сотрудниками СОБР.
Наказание за сводничество в Казахстане
Согласно ст.309 УК РК:
1. Организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.
2. Те же деяния, совершенные:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) сопряженное с вовлечением несовершеннолетнего в занятие проституцией, –
наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048049-boytsy-sobr-nagryanuli-v-kvartiry-s-prostitutkami-v-kokshetau/