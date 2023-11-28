Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Бойцы СОБР нагрянули в квартиры с проститутками в Кокшетау

Опубликовано:

Девушки стоят лицом к стене в Кокшетау
Девушки. Фото: ДП Акмолинской области

Крупные штрафы грозят трем жительницам Кокшетау за предоставление помещений для занятия проституцией или сводничества, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сотрудниками УБОП в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Кокшетау выявлены факты сдачи квартир заведомо для занятия проституцией или сводничества.

"Установлено, что три жительницы областного центра сдавали ранее арендованные ими квартиры молодым девушкам, которые затем приводили в данные помещения клиентов для оказания интимных услуг", - поделились в ДП Акмолинской области.

Задержание в Кокшетау
Девушка и сотрудник СОБР. Фото: ДП Акмолинской области

По всем трем фактам составлены административные протоколы по ст.450 КоАП РК. В полиции отметили, что наказание за данное нарушение влечет штраф на физических и должностных лиц в размере 100 МРП (345 тыс. тенге).

Также оперативниками выявлены факты организации или содержания притонов для занятия проституцией в Кокшетау, Щучинске и Степногорске. По ним начаты досудебные расследования.

Отметим, что на предоставленных ДП Акмолинской области снимках видно девушек с сотрудниками СОБР.

Наказание за сводничество в Казахстане

Согласно ст.309 УК РК:

1. Организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества. 

2. Те же деяния, совершенные: 

1) группой лиц по предварительному сговору; 

2) неоднократно; 

3) сопряженное с вовлечением несовершеннолетнего в занятие проституцией, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048049-boytsy-sobr-nagryanuli-v-kvartiry-s-prostitutkami-v-kokshetau/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.