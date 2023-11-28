Бойцы СОБР нагрянули в квартиры с проститутками в Кокшетау

Крупные штрафы грозят трем жительницам Кокшетау за предоставление помещений для занятия проституцией или сводничества, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, сотрудниками УБОП в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в Кокшетау выявлены факты сдачи квартир заведомо для занятия проституцией или сводничества.

"Установлено, что три жительницы областного центра сдавали ранее арендованные ими квартиры молодым девушкам, которые затем приводили в данные помещения клиентов для оказания интимных услуг", - поделились в ДП Акмолинской области.

Девушка и сотрудник СОБР. Фото: ДП Акмолинской области

По всем трем фактам составлены административные протоколы по ст.450 КоАП РК. В полиции отметили, что наказание за данное нарушение влечет штраф на физических и должностных лиц в размере 100 МРП (345 тыс. тенге).

Также оперативниками выявлены факты организации или содержания притонов для занятия проституцией в Кокшетау, Щучинске и Степногорске. По ним начаты досудебные расследования.

Отметим, что на предоставленных ДП Акмолинской области снимках видно девушек с сотрудниками СОБР.

Наказание за сводничество в Казахстане

Согласно ст.309 УК РК:

1. Организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) сопряженное с вовлечением несовершеннолетнего в занятие проституцией, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.