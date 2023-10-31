Половину заработка забирали у проституток в ВКО

В Восточно-Казахстанской области предоставляли девушек для оказания интим-услуг. Причем с каждого заказа они отдавали 50 процентов подозреваемой в сводничестве, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 41-летнюю жительницу Усть-Каменогорска, подозреваемую в организации и содержании притона для занятия проституцией.

"Установлено, что задержанная на запрещенном сайте размещала анкеты девушек для оказания ими интимных услуг мужчинам. Все заказы женщина принимала сама, направляя клиентов на съемные квартиры к свободным девушкам", - отметили в МВД.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.309 ч.2 УК РК.

Наказание за сводничество в Казахстане

Согласно ст.309 УК РК:

1. Организация или содержание притонов для занятий проституцией, а равно сводничество с корыстной целью наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества.

2. Те же деяния, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) сопряженное с вовлечением несовершеннолетнего в занятие проституцией, –

наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.