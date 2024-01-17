"Просила 2,5 млн для сидящих в одних трусах туристов": жители ВКО остались без отдыха и денег

Более 100 человек пострадали от деятельности турагента из Усть-Каменогорска. Сумма ущерба пока подсчитывается, но уже ясно, что люди отдали не меньше 100 млн тенге. Компания на рынке работает более 10 лет и раньше имела хорошую репутацию, передает Первый канал "Евразия".

Вместо того, чтобы сейчас отдыхать на море, некоторым жителям Усть-Каменогорска приходится мерзнуть на улице, обивая пороги турфирмы. Кто-то лишился 500 тысяч, а кто-то - более двух и даже пяти миллионов тенге.

Туристы рассказали, что путевки брали заранее. Некоторые перевели деньги еще летом. Люди и подумать не могли, что их проверенный турагент, с которым они путешествовали несколько раз, может так с ними поступить.

"Говорит, что она перевела деньги уехавшим туристам. Якобы туристы уехали, она не успела перевести деньги. Вернее, перевела, но деньги туда не дошли. И слезно просила меня занять ей два с половиной миллиона на оплату попавшим в беду туристам, которые якобы сидят в одних трусах на пляже", - рассказал пострадавший от деятельности турагента Юрий Семенов.

"Некоторые люди брали кредиты. Некоторые летели в первый раз. В принципе, это не только материальный, но и моральный ущерб. Мы, например, должны были улететь на Новый год. У меня ребенок проплакал весь праздник. Это для меня, как для мамы, травматично", - сообщила клиентка турфирмы Ольга Копейкина.

Юлия Булина представляет сразу футбольную команду. Ее сын вместе с другими детьми, тренерами и родителями в апреле должен был лететь в Турцию на международный турнир.

"В общей сложности нас должно было лететь 64 человека, из них 28 детей-футболистов. Мы отдали турагенту за билеты туда и обратно в общей сложности 9,5 миллионов тенге", - рассказала женщина.

Дверь турфирмы закрыта, дозвониться до директора невозможно - телефон отключен. Как сообщили пострадавшие, мобильный телефон изъяли полицейские.

В ДП ВКО сообщили, что завели на туроператора уголовное дело. Составляется список пострадавших. Проверяют и счета задержанной.

"Сумма ущерба составляет около 100 млн тенге. Женщина задержана, водворена в изолятор временного содержания. Начато досудебное расследование по статье "Мошенничество", - отметила пресс-секретарь областного департамента полиции Татьяна Карпова.

В Ассоциации туроператоров Казахстана отметили, что туристам вернуть свои деньги будет очень сложно. Возможно, имеет место кассовый разрыв: турагент допускал снижение цены, чтобы был поток клиентов.

"Вот такое снижение цены для вас и должно быть светофором с красным светом. Цена не может быть ниже. Цены примерно у всех турагентств одинаковые. У нас есть список турагентов, которым стоит доверять на рынке, которых рекомендуют туроператоры. Этот список находится у нас в фонде", - пояснила председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей.

Даже если турфирма подтвердила бронирование, то необходимо попросить агента прислать номер заявки. Его можно проверить на сайте фонда "Туристік Қамқор". А также обязательно нужно требовать свою документацию от турфирмы и внимательно ее изучать, чтобы не остаться без денег и отпуска.

В ноябре прошлого года стало известно, что казахстанских паломников, которые хотели совершить хадж, обманули с визами. Руководитель туристической компании был изобличен в незаконной организации хаджа в Саудовскую Аравию. Его заподозрили в мошенничестве и взяли под стражу.

В октябре ряд туроператоров в Казахстане лишили лицензии. Им временно запретили осуществлять свою деятельность из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей. Был опубликован полный список компаний.

Ранее в Шымкенте вынесли приговор директору турфирмы, который организовывал хадж в Мекку. Потерпевшими по делу проходили 245 человек. Руководителя признали виновным в мошенничестве, он также должен вернуть людям 254 млн тенге.