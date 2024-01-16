Скрывавшегося 12 лет иностранца задержали в Шымкенте

Находящегося в международном розыске иностранца задержали полицейские Шымкента. Он 12 лет скрывался от уголовного преследования, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники управления по противодействию экстремизму городского департамента полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали 45-летнего гражданина Узбекистана.

"Мужчина был объявлен в международный розыск правоохранителями соседней страны за совершение хищения в крупном размере. От уголовного преследования он скрывался на протяжении 12 лет", - отметили в МВД.

В настоящее время задержанный находится под стражей. Как сообщили в ведомстве, проводится работа по его экстрадиции в Узбекистан.

Отметим, что сегодня стало известно, что мужчину, находящегося в розыске по подозрению в совершении мошенничества в Туркестанской области, задержали полицейские ЗКО. Он водворен в изолятор временного содержания.

На прошлой неделе разыскиваемого гражданина Таджикистана задержали в Павлодарской области. В ближайшее время он будет этапирован в Российскую Федерацию, где является подозреваемым в совершении убийства, для проведения дальнейших следственных действий и решения суда.

В конце 2023 года казахстанца, разыскиваемого за создание финансовой пирамиды, задержали в Бишкеке. Его удалось обнаружить при помощи камер наружного видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Задержанного заключили под стражу.