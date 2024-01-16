Разыскиваемого казахстанца задержали и поместили под стражу

Мужчину, находящегося в розыске по подозрению в совершении мошенничества в Туркестанской области, задержали полицейские ЗКО. Его поместили в ИВС, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в настоящее время задержанный водворен в изолятор временного содержания Приурального отдела полиции.

"Уроженец Туркестанской области находился в розыске за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.190 УК РК (Мошенничество)", - сообщили в МВД.

По данным ведомства, с начала текущего года сотрудники полиции ЗКО разыскали 4 человека, находящихся в розыске. За прошлый год ими было задержано 89 разыскиваемых. Из них за совершение тяжких и особо тяжких преступлений - 34, за совершение преступлений небольшой и средней тяжести - 55.

"16 разыскивались за совершение различных преступлений прошлых лет, из них два - за убийство", - отметили в ведомстве.

По информации полиции, за пределами страны установлено местонахождение девяти преступников: шестеро из них находятся на территории Российской Федерации, по одному - во Франции, Польше и Азербайджане. В настоящее время решается вопрос об их экстрадиции в Казахстан.

Отметим, что согласно ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, совершенное: в крупном размере; в отношении двух или более лиц; неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Ранее полицейские Алматы опубликовали имена и фото разыскиваемых подозреваемых в наркопреступлениях и попросили сообщить, если кому-то известно, где находятся эти люди.