Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Акмолинец при обыске пытался избавиться от улик и выбросил их с балкона (видео)

Опубликовано:

Акмолинские полицейские собирают наркотики, выброшенные подозреваемым с балкона
Работа полиции. Кадр из видео: polisia.kz

Акмолинец, подозреваемый в сбыте марихуаны, при задержании пытался избавиться от улик, выбросив их с балкона. Мужчина задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в пристоличном Косшы сотрудники управления по противодействию наркопреступности провели спецоперацию по задержанию подозреваемого в наркосбыте.

Был задержан 40-летний горожанин, имеющий действующую судимость за организацию незаконного игорного бизнеса. Он подозревается в реализации марихуаны.

"Задерживали дилера по месту проживания. Однако фигурант, увидев полицейских, не открывал входную дверь и попытался избавиться от "товара", выкинув порядка 10 спичечных коробков с расфасованными по дозам наркотиками с балкона", - рассказали в МВД.

Уже во время задержания и обыска полицейские нашли в холодильнике еще 83 так называемых "шишки". Экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной весом около 500 гр.

Полицейские нашли наркотики дома у жителя Акмолинской области
Найденные наркотики. Фото: polisia.kz

"Также при обыске оперативники изъяли различные приспособления для употребления наркотических средств и приборы для измерения и расфасовки их по дозам", - отметили в ведомстве.

По факту сбыта наркотических средств проводится досудебное расследование. Акмолинца поместили под стражу.

Напомним, ранее наркотики почти на 30 млн тенге нашли полицейские у 23-летнего парня в ВКО. При задержании у него изъяли более 500 гр. "синтетики" стоимостью на черном рынке порядка 27 млн тенге.

На прошлой неделе в Алматы вынесли приговор семерым гражданам, причастным к сбыту наркотиков из США в Казахстане посредством Telegram. Их осудили от 3 до 16,5 лет лишения свободы по факту незаконного перемещения через госграницу наркотических средств в особо крупном размере и их сбыта.

В декабре 2023 года бармена ночного клуба задержали с наркотиками во время проведения спецоперации в Алматы. По данным оперативников, фигурант сбывал психотропные вещества на своем рабочем месте. Мужчину взяли под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2055687-akmolinets-pri-obyske-pytalsya-izbavitsya-ot-ulik-i-vybrosil-ih-s-balkona-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.