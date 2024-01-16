Акмолинец при обыске пытался избавиться от улик и выбросил их с балкона (видео)

Акмолинец, подозреваемый в сбыте марихуаны, при задержании пытался избавиться от улик, выбросив их с балкона. Мужчина задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в пристоличном Косшы сотрудники управления по противодействию наркопреступности провели спецоперацию по задержанию подозреваемого в наркосбыте.

Был задержан 40-летний горожанин, имеющий действующую судимость за организацию незаконного игорного бизнеса. Он подозревается в реализации марихуаны.

"Задерживали дилера по месту проживания. Однако фигурант, увидев полицейских, не открывал входную дверь и попытался избавиться от "товара", выкинув порядка 10 спичечных коробков с расфасованными по дозам наркотиками с балкона", - рассказали в МВД.

Уже во время задержания и обыска полицейские нашли в холодильнике еще 83 так называемых "шишки". Экспертиза показала, что изъятое вещество является марихуаной весом около 500 гр.

Найденные наркотики. Фото: polisia.kz

"Также при обыске оперативники изъяли различные приспособления для употребления наркотических средств и приборы для измерения и расфасовки их по дозам", - отметили в ведомстве.

По факту сбыта наркотических средств проводится досудебное расследование. Акмолинца поместили под стражу.

Напомним, ранее наркотики почти на 30 млн тенге нашли полицейские у 23-летнего парня в ВКО. При задержании у него изъяли более 500 гр. "синтетики" стоимостью на черном рынке порядка 27 млн тенге.

На прошлой неделе в Алматы вынесли приговор семерым гражданам, причастным к сбыту наркотиков из США в Казахстане посредством Telegram. Их осудили от 3 до 16,5 лет лишения свободы по факту незаконного перемещения через госграницу наркотических средств в особо крупном размере и их сбыта.

В декабре 2023 года бармена ночного клуба задержали с наркотиками во время проведения спецоперации в Алматы. По данным оперативников, фигурант сбывал психотропные вещества на своем рабочем месте. Мужчину взяли под стражу.